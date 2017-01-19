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Melih Gökçek'ten Nazlıaka yorumu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'te kendini kürsüye kelepçelemesini twitter'dan yazdığı mesajlarla tiye aldı.

Melih Gökçekten Nazlıaka yorumu!

19 Ocak 2017 22:58

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini kürsüye kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Aranın ardından Nazlıaka’nın kürsüde eylemini sürdürmesi üzerine Bahçekapılı, tekrar oturuma ara verdi.

GÖKÇEK: BENİM FOTOĞRAFIMI KOYSUNLAR, BIRAKIR

Nazlıaka'nın bu eylemi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in diline dolandı. Gökçek Nazlıaka'nın kendini kürsüye keleplelemesinin ardından twitter hesabından, "Aylin kendini kürsüye kelepçelemiş. Arkadaşlar karşısına benim fotoğrafımı koysunlar, çılgına döner kürsüyü bırakır." yazdı. 

Etiketler: Aylin Nazlıaka, Melih Gökçek


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