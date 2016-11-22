Türk Sanat Müziği'nin kadife sesli sanatçısı Melihat Gülses, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği "Müzikli Söyleşi" programının konuğu oldu. Moderatörlüğünü Sanatçı Hakan Dedeler'in gerçekleştirdiği program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda Melihat Gülses, sanat hayatına ve şarkıların ruhuna dair konuştu ve birbirinden güzel eserler seslendirerek kulakların pasını sildi.

"Ustalarımız yol gösterdi"

Ustalarının yol göstericiliğiyle sanatta ilerlediğini belirten Melihat Gülses, "Bizim hayatımıza yön veren öğretmenlerimizdir. İlkokuldan itibaren öğretmenlerimiz bizlere çok önemli yol gösterdi. Müziğin hiçbir şeyini bilmediğimiz dönemlerde en başta Bekir Sıtkı Sezgin, Alaattin Yavaşça ve Tülin Korman gibi sanatçı büyüklerimizin öğretmenlikleri yol gösterici oldu. Onların sanat anlayışı ve ülkeye hizmetleri de bizlerden çok fazlaydı" dedi.

"Popülerliği değil hizmeti seçtim"

Popüler olmayı hiçbir zaman amaçlamadığını söyleyen Gülses, "Ben popüler olmaktansa hep hizmet etmeyi amaçladım. Şöhret ve paranın karşısında hayır denilemeyecek fırsatlar yaşadım ama tercih etmedim. Bu ülke beni sanatçı olarak yetiştirdi, bunu bir kenara itip başka şeylerin peşine düşmedim. Ne istediğimi bilerek tercihimi yaptım" diye konuştu.

Melihat Gülses programda, "Çok Aşığın Var Diyorlar", "İncecikten Bir Kar Yağar", "Mazi Kalbimde Yaradır" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi Türk müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi. Hakan Dedeler de, Gülses'e tamburu ve sesiyle eşlik etti.

