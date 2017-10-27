Melike Hatun Kim? Melike Hatun Camisi Nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan ve 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Ulus’taki Melike Hatun Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Melike Hatun Camimizin mimarisi zannediyorum ki Türkiye'de bir ilk" diye konuştu. Peki Melike Hatun kimdir? Melike Hatun camisi nerede? İşte detaylar...

MELİKE HATUN KİM?

“Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri Taşçılar Sokak’ta yine şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve büyük tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara’da birçok cami, medrese, hamam, çeşme ve bahçe yaptırmıştır. Bu eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi Melike Hatun Medresesi, bir diğer adıyla Kara Medrese İnebey Subaşı Hamamı’dır. Ankara taşından inşa edildiği için halk arasında Kara Medrese olarak bilinen Melike Hatun Medresesi, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin müderrislik yaptığı Ankara’nın en eski medresesidir.

MELİKE HATUN CAMİİ'NİN MİMARİSİ TÜRKİYE'DE BİR İLK

Ankara’nın Cumhuriyet’in başkenti olmasının ötesinde Selçuklu ve Osmanlı’nın da merkez şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, “Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başarıyla barındıran bu eserin kendine has güzellikleriyle Ankaramızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Melike Hatun Camiimizin mimarisi öyle zannediyorum ki Türkiye’de bir ilk. Bu yönüyle de farklı özelliklere sahip. 19 bin 500 metrekarelik arsa alanı, yaklaşık 7 bin cemaat kapasitesi, 3 şerefeyi, 4 adet minaresi, altta kongre salonu, medeniyetler müzesi, toplantı salonları, sergi mekanları, 5 katlı otoparkı, çevreye otopark rahatsızlığı verilmeyecek.

MELİKE HATUN CAMİSİ NEREDE?

Ankara Ulus'ta 50 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıran proje kapsamında yaptırılan Melike Hatun cami, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor.