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Melisa Gazoz'dan Türkiye üçüncülüğü

Antalya’da düzenlenen Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda İhlas Koleji öğrencisi Melisa Gazoz, Türkiye üçüncüsü oldu.

Melisa Gazozdan Türkiye üçüncülüğü

19 Haziran 2018 11:06

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve yaklaşık bin sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Yıldız Kızlar Olimpik Yay kategorisinde katılan Melisa Gazoz, bronz madalya elde etti. 

Aynı zamanda milli okçu ve İhlas Koleji mezunu Mete Gazoz’un kardeşi olan Melisa Gazoz, bu başarısıyla abisinin izinde olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Gazoz ile birlikte Antalya’da bulunan İhlas Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Özaydın, Melisa Gazoz’un kategorisinde 180 sporcu arasından sıyrılarak bu başarıyı elde ettiğini söyledi. Türkiye’nin başarılı bir sporcuya daha kavuştuğunu ifade eden Özaydın, Melisa’nın çok daha büyük başarılar elde edecek potansiyeli olduğunu belirtti. 

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye üçüncüsü olan Melisa Gazoz’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Melisa’nın da abisi Mete Gazoz kadar yetenekli bir sporcu olduğuna vurgu yapan Yeltekin, Gazoz kardeşlerin ilerleyen yıllarda Türk ve dünya okçuluğuna damga vuracağına inandığını söyledi.  

 

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