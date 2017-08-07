Memduh ve Bekir Boydak yeniden savunma yaptı

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, iş insanları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il sorumlusu' olduğu iddiasıyla yargılanan Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın dördüncü celsesi 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Bekir Boydak, Necmi Somtaş, Abdurrahman Haskaraman, Nurullah İlgün, Mehmet Çiftçi ve Mehmet Albayrak tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır edildi. Tutuklu sanıklar Ahmet Türkmen, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Hacı Osman Büyükata ve Halit Gazezoğlu ile Mustafa Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ, İsmail Tuna gibi isimlerin olduğu 17 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş savunmalarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade etti ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık Bekir Boydak ise SEGBİS ile Silivri Cezaevinden duruşma salonuna bağlandı. Bekir Boydak, 30 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyledi ve üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

Şeref Kahraman