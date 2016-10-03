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Meme ağrısına dikkat

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, meme ağrısının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Ağrı şiddetli ve döngüsel değilse mutlaka doktora başvurulmalıdır" dedi.

Meme ağrısına dikkat

03 Ekim 2016 10:15

Meme ağrısının altta yatan sebeplerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Saydam, "Meme ağrısının temel değerlendirilmesinde bu ağrının hormonal dalgalanmaya bağlı fizyolojik bir ağrı mı, yoksa altta yatan bir hastalığa mı bağlı olduğunun saptanması gerekir. Çoğu kadında ağrı hafiftir. Ancak ağrı, bu durumdaki kadınların yüzde 10'unu hekime müracaat etmek zorunda bırakır" dedi.

Meme ağrısı kanser ilişkisi
Meme ağrısı ile meme kanseri arasında bir bağlantı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Saydam, "Ancak meme ağrısı olan bir kadında kanser yok demek de yanlıştır. Hekimin muayenesi ve eğer gerekli tetkikleri istemesinin ardından patoloji saptanamaz ise bunun ağrı dışında önemli olmadığı ancak söylenebilir. Ağrı tabii ki giderilmesi gereken bir durumdur. Giderilmez ise yaşam kalitesi düşer. Özetlemek gerekirse meme ağrısı çok görülen bir semptom olmasına karşın, meme kanserinin bir belirtisi değildir" diye konuştu.

2 tip ağrı var
Meme ağrısının iki tip olarak ortaya çıktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Saydam, "Belli bir düzene (döngü) göre azalıp çoğalan meme ağrısı veya bir düzeni (döngü) olmayan meme ağrısı olarak iki tipte meme ağrısı vardır. Düzenli olan meme ağrısı, yumurtlama döneminden sonra, meme dokusundaki çoğalma veya süt kanallarından sıvı salgılanması sonucu ortaya çıkar. Bunlardan sorumlu hormonlar östrojen, progesteron ve prolaktindir. Düzenli bir döngüye sahip olmayan meme ağrısı memeden veya meme dışı nedenlerden ortaya çıkabilir. Büyük sarkık meme, menapoz sonrası hormon takviyesi yapılan, süt kanalları genişlemesi, meme absesi, iltihabi meme kanseri olan hastalarda meme nedenli meme ağrısı ortaya çıkabilir" dedi.

Meme dışı organlardan kaynaklanabilir
Meme dışı organlardaki hastalıkların da meme ağrısı olarak kendini gösterebileceğini anlatan Prof. Dr. Saydam, "Boyun fıtığı, safra kesesi taşları ve yemek borusu hastalıklarında bu tip ağrı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenden meme ağrısında bu organlardaki rahatsızlıklar nedeniyle de meme ağrısı yaşanabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Meme ağrısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Saydam, "Meme ağrısı adet gören kadınlarda daha sık görülür. Menapoz döneminde azalır. Düzenli döngüye mi yoksa düzensiz döngülü mü ayrımı yapılmalıdır. Ağrı ile kanserin birlikteliği raslantısaldır. İyi bir klinik değerlendirme şarttır. Ağrı belli bir bölgede ise tetkik yapılmalıdır. Tetkik sonrası hastada malinite saptanamaması ve hastanın ağrı hakkında bilgilendirilmesi çoğu hastada aynı zamanda tedavidir. Ağrı kesici ve uygun giysiler ağrının yatışmasında etkilidir. Gerekirse psikiyatrik destek alınmalıdır" ifadelerini kaydetti. 


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