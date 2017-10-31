Diğer
Kategoriler

Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı etkinliği

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksek Okulu, meme kanseri farkındalığı ayında, meme kanserinin erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının artırılması hedefiyle GAÜ Millenium Binası önünde sergi ve balon uçurtma etkinliği düzenledi.

Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı etkinliği

31 Ekim 2017 15:28

Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının artırılması amacıyla, 2004 yılında tüm dünyada meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenen Ekim ayında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar meme kanseri bilincini artırmak için çalışmalar yaparken; buna yönelik sağlık kampanyaları, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.
GAÜ Hemşirelik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencileri, meme kanserine karşı yaygın bir dikkat gösterilmesi için, erken tanısı ve erken tanındığı takdirde tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek kanser türü olarak farkındalığın artırılmasına yönelik olarak GAÜ Milenyum Binası önünde hazırladıkları afişleri sergilerken; Meme Kanseri ayının sembolü olan pembe renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç