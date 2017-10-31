Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı etkinliği

Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının artırılması amacıyla, 2004 yılında tüm dünyada meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenen Ekim ayında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar meme kanseri bilincini artırmak için çalışmalar yaparken; buna yönelik sağlık kampanyaları, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.

GAÜ Hemşirelik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencileri, meme kanserine karşı yaygın bir dikkat gösterilmesi için, erken tanısı ve erken tanındığı takdirde tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek kanser türü olarak farkındalığın artırılmasına yönelik olarak GAÜ Milenyum Binası önünde hazırladıkları afişleri sergilerken; Meme Kanseri ayının sembolü olan pembe renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

