Doç. Dr. Arslan, “Hastaya erken tanı şansı veren en önemli işlemin uygun ve düzenli yapılan mamografi ve meme ultrasonografisi taramaları ve kişinin kendi memesini tanımasıdır” dedi.

Dünyada meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler, hastalığın erken dönemde tamamen tedavi edilebilir olmasını sağlıyor. Başarı elde edebilmek için kadınların bu hastalığın farkında olması gerektiğini belirten uzmanlar, kişinin kendi memesindeki değişikliklere duyarlı olması, erken tanıya katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Arslan da, meme kanseri hakkında bilgi verdi. Meme kanserinin Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğu ifade eden Arslan, "Ülkemizde genç nüfusta görülme sıklığı giderek artmaktadır. Aile öyküsü, hiç doğum yapmamış ya da ileri yaşta doğum yapmış olmak, emzirme süresinin kısalığı ya da hiç emzirmemiş olmak, uzun süreli hormon ilaçları kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, fazla kilo ve obezite, fiziksel egzersiz eksikliği, D vitamini eksikliği, yüksek dozda radyasyon maruziyeti ile sigara kullanmak, meme kanseri gelişimine katkıda bulunabilmektedir” dedi.

“Memenizi tanıyın”

Doç. Dr. Çağatay Arslan, “Her ay düzenli olarak el ve göz ile meme kontrolü yapmak, ayna karşısında meme görüntüsü, meme başı akıntısı ve meme derisindeki değişiklikleri incelemek erken tanı koyma açısından uygun davranış olacaktır. Erken tanı ile meme kanseri tedavi edebilmektedir. Yapılan operasyonda tümör küçük boyutlarda ise meme görüntüsü bozulmadan, memenin bir kısmı alınmakta ve koltuk altı lenf bezlerinin örnekleme yoluyla incelenmesi mümkün olmaktadır. Böylece korkulan lenf ödem riski azalmakta ve memenin tamamen alınması gibi kozmetik kötü sonuçlardan kaçınılabilmektedir. Bu durum hastaların yaşam kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat edin

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr Çağatay Arslan, meme kontrolü sırasında bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Memede şişlik ve yumru hissedilmesi, meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık görülmesi, memenin şeklinde değişiklik ve asimetri, meme başının içeri çökmesi ve meme başında kanlı akıntı görülmesi belirtiler arasındadır. Fakat bu bölgede ortaya çıkan kitlelerin büyük kısmı iyi huylu tümörlerdir. Meme bölgenizde böyle bir yumru hissettiyseniz paniğe kapılmadan uzman bir hekime başvurun. Çünkü meme kanserinin en sık belirtisi ağrısız ortaya çıkan meme kitlesidir.”