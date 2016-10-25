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Meme kanserinde tedavi sonrası da önemli

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Kliniği Direktörü Op. Dr. Adil Aydemir, hastaların meme kanseri tedavisi sonrası süreçte yaşam kalitelerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.


25 Ekim 2016 12:40

Yaklaşık 10 kadından birini etkileyen meme kanseri, erken tespit edilebildiğinde yüzde yüze varan oranlarda tedavi edilebiliyor. Özel Hayat Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Kliniği Direktörü Op. Dr. Adil Aydemir, meme kanseri hastalarında geleneksel hedefin hastalıksız sağ kalım, hastayı yaşatma süresi ve oranı olduğunu kaydetti. Zaman içinde bu hastalığa karşı elde edilen başarıların doktorları yeni hedefler bulmaya yönelttiğini kaydeden Dr. Aydemir, “Modern tıp konseptinde artık sadece hastayı ne kadar yaşattığımız değil, bunun yanında hastanın geri kalan yaşamını hangi kalitede geçirdiği de bizim için önemli. Bizde hastalara yaptığımız rutin kanser kontrollerinde, artık hastaya bundan sonraki yaşamında sağlık standardının yükselmesi için ek sağlık önerileri getiriyoruz. Kanser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar kemik erimesine yol açabildiği için hastaların kemik yoğunluğuna daha çok dikkat ediyoruz. Hastaya gerektiği zaman egzersiz, diyet, sigarayı bırakma, psikolojik destek ve kol şişmesi ile ilgili önleyici tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunun yanında hastanın ailesini yakın takip ederek her seferinde yeni genetik risk değerlendirilmesi yapıyoruz” dedi.


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