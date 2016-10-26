Her yıl meme kanserine karşı farkındalığı arttırmak amacıyla 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı' olan Ekim ayı boyunca birçok etkinliği hayata geçiren Medicana Sağlık Grubu bu kez farkındalık çabasına herkesi ortak ediyor.

Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri ve Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği katkılarıyla 'Bir Öpücükle Mesajını Paylaş Kansere Karşı Bizimle Savaş' sloganı ile hastane, AVM ve sosyal medya mecralarında kansere dikkat çekiyor.

Farkındalık çabasına ortak olabilirsiniz

Proje kapsamında 'Kansere Veda Öpücüğü' vermek isteyenlerin meme kanseriyle ilgili vermek istediği mesaja öpücüğünü iliştirip, fotoğrafını çekerek, #pembeopucuk hashtag'iyle paylaşması yeterli olacak.

Meme kanserinde önemli uyarılar

Memedeki lezyonların saptanmasında kadınların kendi memelerini muayene edebilmelerinin kanserin erken bir dönemde teşhis edilmesini sağladığı ve dolayısıyla tedavide başarı şansını arttırdığı belirtiliyor. 20 yaşından büyük kadınların her ay meme kontrollerini yapması gerektiğinin önemine dikkat çekiliyor. Kontrolde en uygun zamanın adet bitiminden sonraki ikinci ve üçüncü günler olduğu ifade edilirken, menopoza girmiş kadınların ise muayene için her ayın ilk günü gibi bir günü seçebilecekleri kaydediliyor. Banyo sonrası ayna karşısında yapılan muayenede simetri bozukluklarının da anlaşılabildiği, 40 yaşın üstündeki kadınların yılda en az bir kez mamografi ve doktor muayenesi ile kontrol yaptırmaları gerektiği belirtiliyor.