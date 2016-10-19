Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM otoyolu Kocaeli İzmit kesimi Gültepe tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta işlerin bitmesi sonrasında kardeşi ile birlikte memleketine gitmek isteyen İbrahim Ateş (24), Gültepe tesislerine geldi. Buradan yolun karşısına geçerek otobüse binmek isteyen Demir, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Düştüğü yerde Hollandalı bir sürücünün kullandığı aracın daha çarptığı Demir, kanlar içerisinde yerde kaldı. Demir’e çarpan ve plakası belirlenemeyen, kırmızı renkte olduğu iddia edilen otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı kurtarılamadı

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle kalbi duran İbrahim Demir’e dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştılar. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kalbi yeniden çalıştırılamayan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abisi hayata dönsün diye bekledi acı haberle şoka girdi

Hayatını kaybeden İbrahim Demir’in cesedi olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla yoldan kaldırılarak Asri Mezarlık morguna kaldırılırken, abisini kaybeden Kaan Demir ise şoka girdi. Uzun süre abisinin ayağa kalkmasını bekleyen Kaan Demir, abisinin ölümünü yakınlarına ağlayarak bildirdi. Olayı saniye saniye yaşayan Kaan Demir, polis ekiplerine hızla gelen otomobilin abisine çarptığını ve durmadan kaçtığını söyledi.

Kaçan otomobil, kopan parçalarından bulunacak

Polis ekipleri, kazaya karışan Hollandalı sürücünün ifadesi doğrultusunda diğer ekiplere haber vererek kaçan kırmızı otomobilin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza alanında bulunan otomobil parçalarını toplayan polis ekipleri, parçaların üzerindeki seri numaralarından yola çıkarak kaçan otomobili yakalamak için soruşturma başlattı.

Gürcan Yılmaz

