Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı.

Pazar günü yağmur geliyor

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 17 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 42 olduğu ilçede güneşli havanın Pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.