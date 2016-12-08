Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması Kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 497,813 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 309,176 TL oldu. Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,25’lik bir düşüş gerçekleşti. Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 7,40 kek, yüzde 7,1 nohut, yüzde 6,85 tavuk eti, yüzde 6,72 patateste yaşandı. Göze çarpan en çok düşüşler ise yüzde 29,33 azalışla karnabahar, yüzde 24,72 azalışla limon, yüzde 23,38 azalışla salatalık, yüzde 20,88 azalışla portakal, yüzde 16,69 azalışla ıspanak madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Kasım ayında Ekim ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

GİYİM, EĞİTİM VE HABERLEŞME FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Kasım ayında Ekim ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,03’lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 20,69 artışla yünlü erkek kabanı, yüzde 14,27 artışla kadın çizmesi, yüzde 14,04 artışla kadın kabanı madde fiyatlarında oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,47’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ekim ayına göre değişimin yüzde 12,45 artışla umreye gidiş ücreti, yüzde 5,04 artışla futbol topu, yüzde 4,88 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 9,81 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,68 azalışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kasım ayında Ekim ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,93’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,09 artışla telefon onarımı, yüzde 2,19 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi.

ULAŞIM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,04’lük bir düşüş olduğu belirlendi. Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,26 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 2,32 artışla metro ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 4,46 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 2,87 azalışla araba kiralama ücretinde düşüş olduğu tespit edildi. Kasım ayında Ekim ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,64’lük bir artış gözlenirken, Kasım ayında Ekim ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,57’lik bir artış oldu.

SAĞLIKTA ARTIŞ YAŞANDI

Kasım ayında Ekim ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,09’luk bir artış olarak gözlendi. Göze çarpan en çok değişimlerin yüzde 0,54 artışla diş çekme ücreti, yüzde 0,33 artışla doğum ücreti (sezaryen); yüzde 1,2 azalışla derece, yüzde 0,19 azalışla emar ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,62’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,99 artışla saç bakım ürünleri, yüzde 4,33 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 7,41 azalışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,75’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,51 artışla cam, yüzde 1,06 artışla pencere (pvc) madde fiyatlarında olduğu gözlendi.