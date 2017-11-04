Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Türkiye artık eski Türkiye değil'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bugün Çankırı’yı ziyaret etti. Yalçın, ilk olarak Çankırı’da 2004 Yılında faaliyete giren Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırma Merkezini ziyaret ederek araştırma merkezi hakkında Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç’ten bilgi aldı. Yalçın, daha sonra Hacı Ali Dinlenme Tesisleri Karatekin Salonunda Eğitim-Bir Sen tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çankırı Memur-Sen İl Başkanı Kasım Karatekin ve sendika üyeleri katıldı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, bu coğrafyanın 100 yıl önce cetvelle çizilerek şekillendirildiğini dile getirdi. Yalçın, ülkenin adeta savaşın içinde olduğundan bahsederek, “Çok önemli günlerden geçtiğimizden bahsedilir hep. Bu cümlenin tamda şimdi kullanılması gereken bir andayız. Hakikaten tarihin 100 yıl sonra yeniden dizayn edildiği bir süreçte değil, krizin eşiğinde değil, savaşın içindeyiz. Menderesi asanlarda, 12 Martı yapanlarda, 12 Eylül’ü yapanlarda, 28 Şubat’ı sahaya sürenlerde, Gezi’yi organize edenlerde, 17-25 Aralık’ı düzenleyenlerde, 15 Temmuz’u yapanlarda, içimizdeki beyinsizleri sahaya sürenlerde aynıdır” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığından bahseden Yalçın, “Bir şeyler değişti. Artık Türkiye eski Türkiye değil, millet eski millet değil. Herkes artık her şeyin farkında” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul sendikalarının yapmış olduğu faaliyetlere değindi.

Çankırı Memur-Sen Başkanı Kasım Karatekin de, sendikalarının Çankırı’nın en büyük sendikası olduğuna değinerek, “1640 üyesiyle Çankırı’nın en büyük sendikası olan Eğitim Bir-Sen en yakın sendikaya 790 fark atmış, farkı artırmaya devam ediyor. Sendikamız siz değerli teşkilat mensupları ve dava arkadaşlarım sayesinde her geçen gün etkisini ve yetkisini artırmaktadır" diye konuştu.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından Ali Yalçın’a çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

Hilmi Çelikel

