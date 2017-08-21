Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hükümetin zam teklifini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun memurun zam oranı için verdiği son teklifi açıklamasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hükümetin 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ay için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlediği son teklifini değerlendiren Yalçın, “Bizim bu 4. Dönem toplu sözleşmede de bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey, kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bugün ifade edilen 3.5+3.5 2019 için 4+5 teklifi elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif kalkınmanın kapısını da aralamalı” diye konuştu.

“1-2 puan altına imza atacağımızı kamu işveren heyeti de düşünmesin diyoruz”

Bir çağrıda bulunduklarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

Bize zammı enflasyon canavarı vermesin, bize zammı toplu sözleşme masası versin çağrımız bu anlamda karşılık bulmuştur. Bu çağrımızın bize zammı enflasyon canavarı değil, milletin adamı versin kısmı henüz karşılık bulmamıştır. Onun için bir adım bekliyoruz. Bizde bir adım atacağız şüphesiz. Genel başkanlarımızla bu süreci adım adım istişare ettik. Müzakere edilebilir bulduğumuz bu teklif sonrası konuyu konfederasyonumuzda bütün boyutuyla değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız. 2 yıl önce imzaladığımız 3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına aldığımız toplu sözleşmenin altında olmayı, bu anlamda çok doğru bulmuyoruz. 1-2 puan altına imza atacağımızı kamu işveren heyeti de düşünmesin diyoruz. İki yıldan bugüne Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılar var sorunlar var. Türkiye çeşitli risklerle uğraşıyor, küresel operasyonlara maruz kalıyor. 15 Temmuz gibi mahiyetini ve maliyetini çok iyi bildiğimiz onun içinde tereddüt etmeksizin maliyet hesabı yapmaksızın ilk tepki veren kuruluş olduğumuz bütün kamuoyunun takdiridir. Bir noktada buluşmamız için henüz süre var. Bu süreyi kamu işveren heyeti iyi değerlendirmesi gerekir diye ifade ediyorum. Bir tek amacımız var üzüm yemek, bağcı dövmek gibi bir derdimiz olamaz. Biz bu ülkenin sevdalısıyız.”

“Memur enflasyona ezdirilmemeli”

Bu süreci düzgün bağıtlayabilmek için yeterli süre olduğunu söyleyen Yalçın, “Rakamlara ilişkin genel başkanlarımızla yapacağımız istişare sonrası bir açıklama geçeceğiz. 2017 yılı için enflasyon yüzde 5 olarak hedeflendi Merkez Bankasından, gelinen rakam 8 küsürleri geçti ve dönem sonu itibariyle 10’u bulacağı konusunda yapılan tahminler var. Bundan önceki enflasyon verileri incelendiğinde Merkez Bankası’nın hedeflediği enflasyon rakamları ve gerçekleşen enflasyon rakamları birbiriyle örtüştürüldüğünde ortada bir kat farkı var. Onun için 2018-2019 bu sürece ilişkin mutlaka gerçekleşmesi hedeflenen enflasyonla gerçekleşecek enflasyon arasında da bu makas farkının olacağı gösterilmiş durumda. Biz memurun enflasyona ezdirilmemesini alım gücünün düşürülmemesini ülkenin gerçekleriyle memurların maaşları arasındaki gerçekliğin aynı olması gerektiğini kalkınmadan pay almak istediğimizi refahı hissetmek istediğimizi ifade ettik. Verdiğimiz mesaj net, gelen ikinci teklifte bir şeyi gösteriyor bizim bu hissiyatımıza olumlu adım atılmıştır. Bu olumlu adımın mütemmimi yerine getirilmeli. Sonucu düzgün bağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç - İbrahim Berat Yılmaz