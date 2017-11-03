Memur-Sen üyeleri Evkur Y. Malatyaspor maçlarını indirimli izleyecek

2017-2018 sezonunda iç sahada oynanacak tüm maçları kapsayan protokol gereği Memur-Sen üyeleri 175 TL ücret ödeyerek Evkur Yeni Malatyaspor’un bütün iç saha maçlarını stattan izleyebilecek.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Evkur Yeni Malatyasporumuzun sezon içerisinde evinde oynayacağı maçlarını üyelerimizin tribünde indirimli seyredebilmeleri anlamında protokol imzalamak üzere bir araya geldik. Evkur Yeni Malatyaspor bu şehir için önemli bir ortak değerdir. Hem Malatyamızın tanıtılması hem de şehrimizdeki hareketliliğin ticari, sportif anlamda üst düzeye çıkmasını sağlayan bir faktör olarak görüyoruz. Bu vesileyle Memur-Sen’e bağlı üyelerimizin Malatyasporumuzun maçlarını tribünden seyredebilmeleri açısından protokol imzalamak üzere buradayız. İnşallah hem Malatyamıza hem camiamıza hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, “Evkur Yeni Malatyaspor şehrimizin önemli bir markasıdır. Burada bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının takıma sahip çıkmaları bizler için çok önemlidir. Memur-Sen bu anlamda çok önemli bir adım attı. Şehrimize yapılan çok güzel bir stadımız var. Tabi bu stadı güzel kılacak olan o tribünlerin dolu olmasıdır. Bu anlamda bizler bütün sivil toplum örgütlerinden stadımızın dolması yönünde destek istiyoruz. Sağ olsun Başkanımız ve Memur-Sen yöneticileri bu konuda çok duyarlı davrandılar. Bizler de Memur-Sen üyelerinin Yeni Malatyaspor maçlarına gelmeleri için kulüp yöneticileri olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Diğer sivil toplum örgütlerinin de inşallah Yeni Malatyaspor’a sahip çıkacağına inanıyorum. Bana göre bugün imzaladığımız bu protokol çok anlamlı, inşallah hep beraber Yeni Malatyaspor’umuzu hak ettiği yere taşırız. Bu şehirde yaşayan düşüncesi, görüşü ne olursa olsun herkesin bu takıma sahip çıkması lazım. Malatyaspor’da bir sivil toplum örgütüdür” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e hediye takdim etti.

Barış Türel

