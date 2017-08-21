Memur-Sen'den, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hükümet tarafından sunulan teklifin kamu görevlilerini memnun etmekten uzak olduğunu anlatan Yalçın, "Masaya gelmesi gereken 4-5 puan söz konusu. Bu noktada masanın hazırlanması kaleme mürekkep konulması için yeterli bir süre var ve bu birkaç puanla birlikte birleştirilerek yeniden bir araya gelinebilir. Puan yerine ek ödeme ya da taban aylık noktasında artış öngören tutar ya da toplu sözleşme ikramiyesine iyileştirme gibi kalemler devreye alınabilir çünkü tekliflerimizi alternatifli sunmuştuk. Bu yüzden kamu işveren heyetinin müzakere sürecinin son günü itibariyle deklare ettiği teklif müzakereye uygun ama imza atmaya uygun değil. Bu teklif kamu görevlilerinin beklentilerine dönük bir bakışın yapıldığını fakat beklentilerinin tam olarak görülmediğini de bir anlamda gösteriyor” diye konuştu.

“Mevcut durum itibariyle, müzakereye hazır, imzaya uzağız”

Amaçlarının uzlaşmak olduğuna dikkati çeken Yalçın, “Bütün bunlar için masaya yeni oranların gelmesi gerekiyor. Çok yüksek oranlardan bahsetmiyoruz. Türkiye’nin gücünün birikiminin potansiyelinin bizim ifade ettiğimiz rakamları karşılayabilecek düzeyde olduğu bunun daha üstünü de karşılayabilecek kapasiteyi barındırdığı ülke olarak ortadadır. Kamu işveren heyetinin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta bu anlamda anlaşıldı diye düşünüyorum. Yeni adımı beklerken bir şeyi ifade etmek istiyorum. Önümüz bayram kamu görevlileri çifte bayram yapsınlar ve 5 milyon 100 bin insan doğrudan masanın muhatabı olan dolaylı olarak 20 milyon genelde bütün ülkeyi ilgilendiren bu süreç çifte bayramla sonuçlanabilir. Biz, inanıyoruz ki; Türkiye’nin geleceğine yön veren yakın tarihin mimarları, kamu görevlilerinin önümüzdeki iki senedeki maaşlarını adalet ve hakkaniyetle uyumlu bir değişime evirecektir ve masaya ilave puanlar getirecektir. Mevcut durum itibariyle, müzakereye hazır, imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa; müzakere süreci biter ve karşılıklı olarak süreç imzayla mutabakata bağlanır. Atılan imzalarla, huzurlu ve mutlu insanlar kitlesine doğrudan 5 milyon 100 bin dolaylı olarak 20 milyon insan katılmış olur” ifadelerini kullandı.

“Gelen rakamın 4-5 puan üzeri bir rakam masada düzgün bir sonuç çıkarır, mutluluk üretir”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yalçın, “Sizin altına imza atacağınız rakam nedir?” sorusuna, “Gelen rakamın 4-5 puan üzeri bir rakam masada düzgün bir sonuç çıkarır, mutluluk üretir, çifte bayrama vesile olur. Onun için de 4-5 puanı çeşitli kalemlerden verebilirler. Yüzdelik zam olarak sunabilirler. Taban aylıktan, ek ödemeden, toplu sözleşme ikramiyesinden, hangisinden verirlerse bu neticede aynı noktaya gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaşılmazsa eğer sürecin ne zaman sonuçlanacağı sorusuna Yalçın, şunları kaydetti:

“Masada uzlaşma irademizi ifade ettik. Biz ülkede üzüm yeme derdinde olan bir kitleyiz. Bağcı dövme derdi bu kitlenin hiçbir zaman olmadı. kamu işveren heyeti bizi kamu hakem heyetine zorlarsa bu konuda da geri adım atmayacağımızı ve bizi yönlendirdikleri noktada kamu hakem heyetine gidebileceğimizi ifade ediyoruz. Onun için bu süreç bu gece 00.00 itibariyle mutlu sonla bitebilir. Kamu hakem heyetine giderse 3 günlük süre var. 3 gün sonra da başlayacak olan süreyle bayram öncesi bu nokta kamu hakem heyetinde neticelendirilmiş olacaktır. Ben hakem heyetine gitmeyi Memur-Sen olarak asla tasvip etmediğimizi, buna mecbur bırakılırsak bu konuda imtina etmeyeceğimizi ifade ediyorum.”

Pelin Üzek Kılıç

