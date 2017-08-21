Memur-Sen'in ışıkları iki gecedir sönmüyor

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığında yetkili sendikalar, 2 gündür olağanüstü toplantılara imza atıyor. Memur-Sen'in 81 il temsilcisi de 3 gündür Ankara'da adeta toplu sözleşme nöbeti tutuyor.

Genel Başkan Ali Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra dün akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Süreç içerisinde ise Memur-Sen heyeti başbakan yardımcıları, bakanlar ve siyasilerle sürekli görüşmeler yaptı. Yoğun diplomasi atağının ardından başkanlar kurulu ve il temsilcileri toplantısı yapan Memur-Sen, dün sabah 06.00'ya kadar sendika genel merkezinde uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yalçın, “3 milyon 200 bin kamu görevlisi artı 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018-2019 yıllarında alacağı zammı belirlemek için son 18 saatteyiz. 24 Temmuz'da DPB'na teklifleri sunmamızla resmen, 1 Ağustos'ta ise fiilen başlayan 4.Dönem Toplu Sözleşme süreci 20 milyonu doğrudan ilgilendiriyor. Kamu İşveren Heyeti ile belirlediğimiz takvim kesintisiz işletildi. Hizmet kolu teklifleri ve genel tekliflerimiz komisyonlarda çalışıldı. 14 Ağustos'ta teklifin 2018: (3+3) / 2019: (3+3) gelmesi üzerine Memur-Sen olarak Kamu İşveren Heyetine "Bu teklife kapalıyız" cevabı verdik. Hizmet kolları teklifleri ve genel tekliflere ilişkin çalışma aralıksız sürdü. Üzerinde uzlaşı sağladıklarımız ve sağlayamadıklarımız oldu" dedi.

Memur-Sen yeni teklif bekliyor

Diplomasi sürecini de anlatan Yalçın, "Kamu İşveren Heyeti, 2. teklifi doğrudan sunmak yerine dolaylı mesajlar vermeye yöneldi. Diplomasi sürecimiz başladı. Birçok görüşme yaptık. Kısa sürede başbakan yardımcısı, bakan ve genel başkan yardımcısı olmak üzere 10 ayrı görüşme gerçekleştirdik ve beklentiyi ifade ettik. Başbakan'a görüşmemizde olması gerekeni ve gerekçelerini aktardık. Masada uzlaşının umudu artıracağına, huzuru büyüteceğine işaret ettik. Cumhurbaşkanımıza beklentilerimizi aktarıp gerekçelerini sundum. Alınacak inisiyatif, kamu görevlilerinin, ülkemizin mutluluğuna hizmet eder. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız kamu görevlileri sendikaları heyetinin gayretlerinin mutabakatsızlıkla hakemde bitmesine müsaade etmemeli. Genel başkanlar ve konfederasyon yönetimimizle 00.00'da başlayan toplantımız henüz yeni bitti. Son 18 saat güzel bir sonuca tanıklık etsin. Kamu İşveren Heyeti umarım mutabakat konusunda isteksiz olmayacak ve bizleri mutabakatsızlığa zorlamayacaktır. Bu temennimiz aşikardı" ifadelerini kullandı.