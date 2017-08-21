Memur zammı için Hükümet'in teklifi belli oldu... İşte memur zam oranları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Verimli bir çalışma döneminin geride bırakıldığına, görüşmeler 1 Ağustos tarihinde başlandığını hatırlatan Sarıeroğlu, belirlenen çalışma takvimiyle tekliflerin değerlendirildiği komisyon çalışmalarının olduğunu ifade etti. Konfederasyonların oransal olarak tekliflerini paylaştığını belirten Sarıeroğlu, 776 maddeden oluşan talep listesi ile karşı karşıya olunduğunu söyledi. 8 Ağustos tarihinde genele ilişkin taleplerin değerlendirmelerinin yapıldığını anlatan Sarıeroğlu, ilk teklifin bu değerlendirmelerden sonra kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Müzakerelerin belli bir noktaya getirildiğini belirten Sarıeroğlu, "Bugün bütün bu 21 günlük süre sonunda, karşılıklı diyaloglarımız sonucunda hükümet adına son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifimizi oluştururken birincisi müzakerelerimiz temel bir kaynak oluşturdu. Kamu çalışanlarımızın talepleri bizim için öncelikli olmuştur. Bu bağlamda, müzakereler sürecindeki son teklifimiz 2018 yılının ilk altı için yüzde 3,5, ikinci altı ay için yüzde 3,5. 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç