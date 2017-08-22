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Memur zammında uzlaşma sağlandı

2018'de memur zam oranı yüzde 4 + yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 4 + yüzde 5 olacak.

Memur zammında uzlaşma sağlandı

22 Ağustos 2017 02:12

018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakerelerde mutabakatın sağlandığı bildirildi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceği ifade edildi. Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etiketler: memur zammı, Memur-Sen


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