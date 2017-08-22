Memura 20 gün hac izni de çıktı

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda; 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, ikinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, ikinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya ilişkin imza töreni ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. İmza töreninde yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yapılan maaş artışlarının bir taraftan kamu çalışanlarını memnun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan anlayışla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu artış oranın piyasalarda da çok olumlu bir şekilde etki yaptığını gördüklerini söyledi.

“BU BUGÜNE KADAR Kİ SÜREÇLERDE ULAŞILAN EN YÜKSEK NOKTADADIR”

“776 maddeden oluşan bir teklif paketiyle karşı karşıyaydık” diyen Sarıeroğlu, “İlk aşamada toplu sözleşme kapsamına girme kriteri boyutuyla değerlendirdik ve 440 teklif maddesi üzerinde müzakerelerimizi sürdürdük. Bu müzakereler sonucunda da şuanda bağıtladığımız ve imza törenini gerçekleştireceğimiz sözleşme metnimizde 258 madde üzerinde uzlaştığımızı belirtmek istiyorum. Bu bugüne kadarki süreçlerde ulaşılan en yüksek noktadadır. 70 yeni maddemiz kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için bir kazanım olarak ortaya konmuştur. 50 maddemizde çok ciddi oranlarda iyileşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİ KAMU GÖREVLİLERİMİZ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE BİZLER İÇİN ÖNCELİKLİ OLMUŞTUR”

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Öğretim yılına hazırlık ödeneklerimizde ciddi miktarlarda artış gerçekleştirdik. Yeni kurulan üniversitelerimizde geliştirme ödeneklerini daha ileri bir boyuta taşıdık. Devlet hava meydanları işletmelerinde, meteoroloji de, sivil havacılık genel müdürlüğünde çalışan personellere ilave havacılık tazminatı verilmesini sağladık. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda gerçekleştirilen fazla çalışmalara katılan emekçilerimizin fazla çalışma ücretlerini arttırdık. 4C’li kardeşlerimize, geçici personele yapılan ek ödeme miktarlarında yükseltmeler gerçekleştirdik. Engelli kamu görevlilerimiz bu sözleşme döneminde bizler için öncelikli olmuştur. mesleki uyum eğitimleri koyduk onlar için. Çalışma alanlarımızın fiziki imkanlarının engelli kardeşlerimiz için düzenlenmesine yönelik hükümlerimiz yer aldı. Kamu konutlarından engelli kamu görevlilerinin öncelikli faydalanmasına yönelik hükümlerimiz söz konusu. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımıza çocuk yardımı ödeneğinde çok ciddi miktarda artış gerçekleştirdik. Kadın kamu görevlilerimizin çalışma koşulları bizler için çok önemli. Kreş imkanlarının geliştirilebilmesiyle ilgili bazı hususları ve farkındalığı arttıracak şekilde olumlu vurgularımızı toplu sözleşme metnimize işledik. Arazide çalışan kamu görevlilerimizin beklentileri yüksekti. Onlara yönelik düzenlemelerimiz gerçekleşti. Servis ve toplu taşım araçlarına yönelik kamu çalışanlarımızın imkanlarının geliştirmeyle alakalı düzenlemelerimiz yer aldı. Resmi ve dini bayram günlerinde görev yapan çalışanlarımızın fazla mesailerinin arttırılması bu dönemde koyduğumuz kazanımlardan. Bunun gibi birçok kamu kurum ve kuruluşumuzda görev yapan, kardeşlerimiz için önemli düzenlemeler söz konusu”.

"HAC GÖREVİYLE ALAKALI OLARAK DA BU TOPLU SÖZLEŞMEMİZDE ÖNEMLİ BİR HÜKÜM KOYDUK"

“İlk kez uygulamaya koyacağız. Bu "Helal Gıda Sertifikalı" ürünlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerimizde özendirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bir maddemiz söz konusu” ifadesini kullanan Sarıeroğlu, “Hac göreviyle alakalı olarak da bu toplu sözleşmemizde önemli bir hüküm koyduk. İzni kalmayan ya da mazeret iznini kullanmış olan kamu görevlilerimizin kuradan çıkması halinde hacla ilgili hakkının yanmaması için 20 günlük bir ücretsiz izin hakkına sahip olması da bu toplu sözleşmemizde bağıtlanan hükümlerden birisi. Ak Parti olarak 15 yıllık dönemimizde birçok ilki hayata geçirdik. Toplumumuzun tüm kesimlerine dair çok önemli adımlar attık. Öncelikli olarak 2023 hedeflerimize, sonra 2053, 2071 hedeflerimize odaklanacağız. Önümüzdeki dönemde uygulamak için 6 aylık bir eylem planı hazırladık. Kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz öncelikli hedef kitlelerimiz arasında yer alacak. Bugün hayırla sonuca ulaştırdık. Şimdi bugünden sonra da biz diğer toplum kesimlerimizle ilgili kamu çalışanlarımızla yoğun çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İMZA ALTINA ALACAĞIMIZ İKİ YILLIK KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,54’E ÇIKARILMIŞTIR”

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 21 günlük sürecin uzlaşıyla sonuçlandığını kaydederek, “Geç saatlere kadar süren ve geç saatlerde gelen bir çözümle süreç bağıtlanmıştır. 730 gün yürürlükte kalacak toplu sözleşmeyi bağıtlıyoruz. Her iki taraf açısından da masanın zorlukları söz konusuydu. Yoğun mesai ile uykusuz kalarak nihayetinde çözümü odaklayarak ortaya koyduğumuz gayretler sonuçta kazanım silsilesi olarak mutabakatlara aktarılmış durumda. Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sendikacılık noktasındaki tecrübesi bizim işimizi masada kolaylaştırmıştır. Sayın Bakanımız sendikacılık kökenli olmasaydı belki masadan bağıtlanma çıkmayabilirdi. Müzakere kabiliyeti ve birikimi masaya ciddi bir derinlik ve zenginlik katmıştır” dedi.

Yalçın, şöyle konuştu: “14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti yüzde 3+3’lük teklifle gelmişti. Bu kümülatif 12.5 olarak yer almıştır. Bundan sonraki süreçte yoğun bir mesai başlamış ve bu yoğun mesai sonucu ikinci teklif yüzde 16’ya çıkarılmıştır. Bu konuda ciddi bir oransal artış ikinci teklifte gerçekleştirilebilmiştir ve yüzde 25 oranında artış ilk teklife göre önemliydi. İlk teklifte oran yüzde 12,5 iken, imza altına alacağımız iki yıllık kümülatif artış oranı yüzde 17,54’e çıkarılmıştır. Kamu görevlilerin maaşlarına yapılacak zam 2018 için yüzde 4+3.5, 2019 için 4+5 şeklinde gerçekleşmiştir. Bekar en düşük maaş alan kamu görevlisi 2 bin 405 TL alıyordu, bu rakam 2 bin 827 TL’ye yükseltilmiştir. Masada sosyal hayata ilişkin tekliflerimiz de söz konusuydu. Kamu yemekhaneleri ve toplu yemek alanlarında Helal Gıda Sertifakasının şartının aranmasıydı. Bu konudaki teklifim kazanıma dönüşmüştür. Hac farizası izni konusunda teklifimiz yerine getirilmiştir. Çocuk yardımının engelliler için artırımlı ödenmesi masada önemli kazanım olarak yerini almıştır”.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın 4’ncü Dönem Toplu Sözleşmenin imzalarını attı.

Bakan Sarıeroğlu imzasını atarken, "Bakanlığımda ilk defa böylesine önemli bir imza atıyorum. Rabbim böyle hayırlı işlerin olduğu imzalarımızı attırsın" ifadelerini kullandı.

“EN AZINDAN HAKEM KURULUNA GİDEREK 8 GÜN DAHA BU KONUNUN TÜRKİYE’DE TARTIŞILMASINI SAĞLARDIK”

İmza törenine katılmayan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakan Sarıeroğlu’nun kendilerini imza törenine davet ettiğini nezaketen Bakanlığa geldiklerini belirterek, “Ancak imza töreninde bulunmayı doğru bulmadım. Çünkü sonuçlarına katılmadığım saygı duymadığım 20 milyon insanın beklentilerini boşa çıkaran bir imza töreninde bir sendika genel başkanı olarak bulunmamı abesle iştigal olarak gördüm. Kalemin mürekkebi 3 buçuğu 4 yapınca mı dolmuş oldu? 0.5 puan artınca mı kalkınmanın kapısı açılmış oldu? En azından hakem kuruluna giderek 8 gün daha bu konunun Türkiye’de tartışılmasını sağlardık. Bu zam oranlarıyla kamu çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek zam oranını masada alamadık. TÜİK’in açıkladığı rakamların çok gerisinde bir asgari standartla kamu çalışanları geçinmek zorunda bırakılıyorsa bu masada o toplu sözleşmeyi imzalamaya kimsenin hakkı yok. Bu toplu sözleşmede sürecini orta oyunu gibi gördük, aktörü de bellidir, sendikacılık tarihimiz iyi bir aktör kazanmıştır” diye konuştu.

Pelin Üzek Kılıç