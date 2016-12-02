Nur Camii’nde Hutbe İradına cemaatin cuma gününün mübarek olmasını dileyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son günlerde Halep’te bina yıkıntıları arasında çocuk bedenleri olduğunu hatırlattı. Halep ve Arakan’da çocukların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Bütün savaşlarda yetim, kimsesiz kalan milyonlarca çocuk, insanlığın geleceğinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Çocukların can güvenliğini sağlamadığımız mekanlar ve daha iki gün önce milletçe yüreğimiz dağlandı. Bir öğrenci yurdunda 12 çocuk bizim ihmallerimiz, kusurlarımız yüzünden yanarak can verdi. Bu sadece gördüğümüz küçücük bir tablo. Bütün dünyada çocuklara yönelik kötülükler devam ediyor" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez daha sonra Kırıkkale Valisi Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ve vatandaşlarla Osmangazi Mahallesi’nde inşa edilecek Hafızlık Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

Türkiye’de bütün camilerde okunan hutbenin konusunun çocuk hakları olduğunu, bütün camilerde Allah’ın en büyük emaneti olan çocuklar için nasıl bir dünya kurulması gerektiği üzerinde durmaya çalıştıklarını söyleyen Görmez, İslam coğrafyasında geçmişte yapılan eserlerin günümüze ışık tuttuğu gibi bugün yapılan eserlerinde geleceğe ışık tutacağını ifade etti. Görmez, "Bugün çocuklarımız ve geleceğimiz için çok güzel ve önemli bir müessesenin temelini atmak için buruda toplandık. Ülkemizde din eğitiminin başka dünyalardan, acılar içerisinde kıvranan coğrafyamızdan farklı bir özelliği var. Biz asla yüce kitabımızın ayetleriyle kainatın ayetlerini birbirinden ayırmamayı prensip edinmiş bir eğitim sistemi üzerinde ısrar ediyoruz. Allah’ın en büyük eseri olan insanı kitaptan ayırdığımızda, kitabı, Kur’an-ı kainattan ayırdığımızda doğru yapmış olmayız. O zaman kitabı da doğru anlamış olmayız. Onun için din eğitiminde akıl ile vahyin, kitap ile kainatın, insanla kitabın birlikteliği çok daha önem arz ediyor. Bugün coğrafyamızda yaşanan acıların sebeplerinden birisi bu birlikteliğe dikkat edilmemesidir" dedi.

Hafızlık eğitim sistemini tamamen değiştireceklerini ve değiştirmeye başladıklarını kaydeden Görmez, hafızların artık sadece Kur’an-ı ezberlemekle yetinmeyeceklerini, aynı zamanda onun manasına, dünyaya kazandırmak istediği yüce değerlere, hakikatlere vakıf olmasını öncelikleri haline getirdiklerini kaydetti.

Kırıkkale’nin birçok ilin geçiş noktasında bulunduğunu ve sağlık hizmetleri açısından da bir bölge merkezi olduğunu belirten Kırıkkale Valisi Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz da, "Kırıkkale savunma sanayisinin de üssü ve merkezi olmuştur. İnşallah ileriki dönemde de ilim, irfan yuvası olacaktır. Burada, ülkemize, milletimize faydalı nesillerin yetişmesi bakımından çok büyük hizmetler verilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hafızlık Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun temeli atıldı. Temel Atma töreninde Kırıkkale Polisevinde il protokol üyeleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Görmez daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi içerisine yapılması planlanan ve Türkiye’de ilk olacak Üniversite ve Yurtlar Camii arsasını inceledi.