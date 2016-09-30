Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Memurların beklediği maaş zammı belli oldu

Memurların beklediği maaş zammı belli oldu

Memurların ocak maaşları belli oldu. Yüzde 3 toplu sözleşme zammıyla maaşlar 79 ile 285 lira arasında artacak.

Memurların beklediği maaş zammı belli oldu

30 Eylül 2016 08:48

Milyonlarca memurun Ocak maaşları hesaplandı. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 79 ile 285 lira arasında artacak. En düşük memur maaşı 2 bin 757 liraya, müsteşar maaşı da 9 bin 783 liraya çıkacak. Ayrıca enflasyon zammı ihtimali de var. Memurların 2017 zamları, geçen yıl yapılan toplu sözleşmede belirlendi. Bu çerçevede maaşlarda Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak.

ÖĞRETMENE 3 BİN 98 TL

Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına göre Ocak maaşları belli oldu. Ocak'ta maaşlara yansıtılacak zamlara aile ve çocuk yardımı da dahil edildiğinde müsteşar maaşı 285 liralık artışla 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 250 liralık artışla 8 bin 585 liraya çıkacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş almakta olan bir hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı Ocakta 2 bin 592 lira, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 79 liralık artışla 2 bin 757 liraya yükselecek. 7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin 3 bin 7 lira olan maaşı 91 lira artışla 3 bin 98 lira olacak. 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı ise 114 lira artışla 3 bin 932 liraya ulaşacak. 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki bir doktorun 4 bin 225 lira olan maaşı 127 lira artışla 4 bin 352 liraya yükselecek. 2 bin 916 lira maaşı olan bir hemşire ise 89 lira artışla 3 bin 5 lira ücret alacak.

3 OCAK'TA KESİNLEŞECEK

Memurların enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük zamma eklenecek. Temmuz'da da maaşlarda yüzde 5 artış yapılacak. Ayrıca 2017'nin ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, aşan kısım Temmuz zammına ilave edilecek.

EMEKLİYE EN AZ BİN 752 TL

Memur emeklilerinin zammı da memurlarla aynı olacak. Memur emeklilerinin maaşına da Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak. Memur emeklileri, Temmuz'da da memurlar gibi yüzde 4 zam alacak. 2017'nin ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, bu da Temmuz artışına eklenecek.

Takvim gaztesi

Etiketler: memur, memur maaş zammı, memur maaşı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!