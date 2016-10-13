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Menajer, kırmızı kart gören kaleciyi tokatladı

Gaziantep’te Amatör Lig’deki bir karşılaşmada maçın oynandığı sırada yedek kulübesinde kırmızı kart gören kaleci sakinleşmeyince kulüp menajerinden dayak yedi.

Menajer, kırmızı kart gören kaleciyi tokatladı

13 Ekim 2016 10:10
Menajer, kırmızı kart gören kaleciyi tokatladı - Tıkla İzle

Gaziantep’te Bölgesel Amatör Lig'de Şehitkamil Belediyesi ile Araban Belediyesi erteleme maçında karşı karşıya geldi. Güvenlik nedeniyle ertelenen mücadeleye iki ekip de dostça başladı. Maça daha atak başlayan konuk Şehitkamil aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın 12. dakikasına gelindiğinde Araban’dan Hurşit, Şehitkamil’den Halil İbrahim’in yüzüne tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 0-0 devam ederken 71. dakikada Şehitkamil Belediyespor’da forma giyen Kaleci Ramazan Kiraz bir pozisyon sonrası hakemin verdiği karara yedek kulübesinden tepki gösterdi. Yedek kulübesinden küfür eden genç kaleci yardımcı hakem Mehmet Çileli’nin orta hakemi uyarması sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen genç kaleci sakinleşmeyince devreye kulüp menajeri girdi. Takımın menajeri olan Tahsin Okatan oyuncusunu kulağını çekerek ve tokat atarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ortaya çıkan görüntüler yeşil sahaların renkli siması Yılmaz Vural'ı hatırlattı. 

Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam ederken maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı. 

Kazım Uzunöz
 

Etiketler: Yılmaz Vural


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