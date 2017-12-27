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Menajerinden Adem Büyük açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Adem Büyük ile ilgili takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler üzerine futbolcunun menajeri Mustafa Erdem Karagöl, bir açıklama yaparak yalanlamada bulundu.

Menajerinden Adem Büyük açıklaması

27 Aralık 2017 21:16

Çıkan haberlerin maksatlı ve kulübün başarısını istemeyen kişiler tarafından ortaya atıldığını kaydeden Karagöl, “Adem Büyük sezon başında Kasımpaşa’dan Evkur Yeni Malatyaspor’a bilerek ve isteyerek transfer oldu. Transfer sürecinde başka kulüplerin de Adem’i çok istediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Futbolcumuz Malatyaspor’da başarılı bir yarı sezonu geride bırakmış olmasına ve camiaya kısa sürede alışarak bütünleşmesine rağmen, kulübün başarısını istemeyen bazı kişiler tarafından ortaya maksatlı haberler atılıyor. Ne demek Adem Büyük devre arasında takımdan ayrılacak. Böyle bir şey olsa, bundan ilk benim haberim olur. Kendisi 2 gün sonra Dubai’ye gidecek ve Malatyaspor’da da çok mutlu. Bu haberlerin tek amacı var, Malatyaspor’u karıştırmak. Lütfen kimse bunlara itibar etmesin. Adem Büyük bu takımın kaptanı ve hakikaten camiayı çok sevdi. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim, Adem ligin ikinci yarısına çok çalışarak bomba gibi girecek” diye konuştu.

Mehmet Türel
 

 

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