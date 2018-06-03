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Menbiç düğümü çözülüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmek üzere yarın Washington’a gidiyor. Gündemin ilk maddesi, terör örgütü PKK/YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için resmî imzaların atılması

Menbiç düğümü çözülüyor

03 Haziran 2018 06:14

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de işgal ettiği Menbiç’ten çekilmesi için ABD ile mutabakata varılan yol haritasına son şeklini vermek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın ABD’nin başşehri Washington’a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile kapsamlı bir görüşme yapmasın beklenen Çavuşoğlu, Menbiç’in yanı sıra iki ülke arasında çözüm bekleyen konulara ilişkin görüşmeler yapacak.

MÜZAKERELERDE SONA GELİNDİ
Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlen Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından gözler ABD destekli PYD/YPG’li teröristlerin Menbiç’teki varlığına çevrilmişti. Washington-Ankara hattında uzun soluklu devam eden Menbiç diplomasisinde sona gelindi. Washington’un ardından Ankara’da gerçekleştirilen Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısında Menbiç’in geleceğine yönelik yol haritası genel hatları ile belirlenmişti. Washington’da son şeklinin verileceği yol haritasına göre ilk aşamada PYD/YPG, Menbiç’ten çekilecek. İkinci aşamada bölgenin denetimi ABD ve Türkiye’nin oluşturacağı ortak güvenlik birimlerine bırakılacak. Son aşamada ise terörden temizlenen Menbiç yerel yöneticilere devredilecek. Temmuz ayı sonuna doğru ise kente ABD ve Türkiye ortak denetim sağlayacak. Daha sonraki süreçte ise Menbiç’in yönetimi bölgenin asli sahipleri olan Araplara bırakılacak.

KRİTİK KONULAR ELE ALINACAK
Çavuşoğlu ve Pompeo’nun görüşmesinde ağırlıklı gündemin Menbiç olması beklenirken, terörle mücadele, Suriye’deki son durum, Filistin’deki gelişmeler, F-35 savaş uçaklarının teslimatı ve terörist başı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi edilmesi gibi kritik konuların da ele alınması bekleniyor. Söz konusu konulara ilişkin Çavuşoğlu, ABD’li muhatabına Ankara’nın beklentilerini kesin bir dille iletmesi bekleniyor. Ankara’nın görüşmeden öncelikli beklentini ise ABD yönetimin birçok konuda verdiği sözleri yerine getirmesi ve çözüm bekleyen konularda ilerleme sağlanması oluşturuyor.

 

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