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Menderes Türel: 'Alanyaspor'a ve Antalyaspor'a desteğimiz sürecek'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, devre arası kamp döneminin Antalya için çok önemli olduğunu belirtti. Türel, belediye olarak hem Alanyaspor'a hem de Antalyaspor'a desteklerinin de artarak devam edeceğini söyledi.

Menderes Türel: Alanyaspora ve Antalyaspora desteğimiz sürecek

20 Kasım 2017 14:03
Menderes Türel: 'Alanyaspor'a ve Antalyaspor'a desteğimiz sürecek' - Tıkla İzle

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İHA'ya açıklamalarda bulundu. İbradı'ya bağlı Ormana köyünde gerçekleşen Antalya Yüksek İstişare Konseyi'nde açıklamalarda bulunan Türel, özellikle devre arası kampının çok önemli olduğunu söyledi. Her sene 1000-2000 takım arasında devre arası sezon hazırlığı kampında yerli yabancı futbol takımı ağırladıklarını söyleyen Türel, "Antalya'da bu sene en az 1500'ün üzerinde futbol takımı ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir ürün çeşitliliği noktasında futbol turizmi gelişmeye başladı. Bu çalışmayı en başarılı şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Yaz kampını da burada yapabilirler"

İbradı-Akseki bölgesinde yer alan Eynif Ovası'nın spor tesisi için ideal bir nokta olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Burada yaz kampı için bir tesis olursa olabilir. Buralarda turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman içinde burada bir tesis olduğunda neden Bolu Abant'a gitsin takımlar, buraya gelsinler. Aynı atmosfer, aynı iklim. Elbette kış sezonunda, devre arasında Antalya'da sahil bandında, ama yayla turizmi olarak yaz sezonunda sezon başı kamplarını da burada rahatlıkla yapabiliriz. Ürün çeşitliliği konusunda çok büyük bir zenginliğimiz var. Rahatlıkla burada kamp yapabilirler" diye konuştu. Türel, özellikle Alanyaspor ve Antalyaspor'a desteklerinin olduğunu belirterek, "Biz hem Alanyaspor'un hem de Antalyaspor'un en büyük destekçisiyiz. Desteğimiz de devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Mustafa Karagöl

 

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