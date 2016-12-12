Maç sonu açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor’un üstün bir futbol oynadığını belirterek, haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Polislerin morale ihtiyacı olduğunu ve Antalyasporlu futbolcuların bunu en iyi şekilde yaptığını kaydeden Türel, “Polisimizin 2 gün önce İstanbul’da yaşanan hadise nedeniyle büyük bir morale ihtiyacı vardı. Başta Etoo olmak üzere futbolcularımız bunun gereğini yaptılar. Maçtan sonra da yine futbolcularımız kucaklaştı. Bu tribünlerdeki görüntüler, bu birlik beraberlik hiçbir zaman Türkiye düşmanlarına bir başarı imkanı tanımayacak. Başaramayacaklar. Güçlü Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bugünkü galibiyeti, iki gün önce şehit olan bütün şehitlerimize, ailelerine, gazilerimize şifa dileyerek ithaf ediyorum” diye konuştu.