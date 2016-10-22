Gazipaşa’ya 15, Alanya ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan kadınlar plajının açılışında konuşan belediye başkanı Menderes Türel, yaptıkları hizmetlerin reklamını yapmadıklarını söyledi. Hizmetlerin sadece siyasi bir amaç için değil, insani amaç için yaptıklarını belirten Türel, “Ben belediye başkanı olarak göreve geldiğim 2004 senesinde beni en çok duygulandıran çalışmalarda bu tip projelerdir. Yaptığımız çalışmaların her biri birbirinden kıymetlidir. Ama insana temas eden, insanı yücelten hizmetler çok daha farklı ve anlamlıdır. Bu kapsamda bildiğiniz gibi ikinci dönem seçildiğimde çok hızlı bir şekilde büyük şehre tahsisli bir alanı Sarısu plajının bir kısmını kadınlar plajı haline getirdik. Bazen çok küçük ayrıntılar, vatandaşın çok büyük bir memnuniyetine dönüşüyor. Onlarca kavşak yapıyorsunuz ama bir tepenin üzerine Türk Bayrağı diktiğinizde aldığınız dua ve alkışın haddi hesabı yok. Gerçekler ayrıntılarda saklıdır diyorlar ya işte mesele budur” dedi.

“Ama 30 senedir bu denize hep uzaktan baktık”

Kadınlar Plajı'nın Antalya'da hizmete girmesinin projeler arasında en çok dua alan proje olduğunu anlatan Türel, “Orada bir hatıra defterimiz var. O deftere kadınlarımızın yazdıkları yazıları bir okusanız duygulanmamanız mümkün değil. Bir tanesi diyor ki 'Başkanım ben sana oy vermedim. Senin siyasi partine de hiç oy vermedim. Ama Allah senden razı olsun bu hizmeti bize sundun, bizim en çok kullandığımız hizmetlerinizden birisi bu oldu. Bir başka yabancı vatandaş da diyor ki, 'Başkanım sayenizde artık denize rahat giriyoruz. Ben kadın plajını hizmete açtıktan sonra 3-5 kardeşimiz yolumu çevirdi ve teşekkür etti. Dediler ki biz 30 senedir bu memlekette yaşıyoruz. Ama 30 senedir bu denize hep uzaktan baktık. Ayağımızı bile sokamadık. Şimdi denizin keyfini çıkartmaya gidiyoruz dediler. İşte böylesine önemli bir yatırımı şimdi Alanya ve Gazipaşa'nın tam ortak buluşma noktası olan Uğrak'ta açacağız. Bu nokta Gazipaşa'ya daha yakın ama Alanya'nın da sınırları içerisinde. Hatta Akseki ve İbradı ve Gündoğmuş'a da hizmet edecek bir yer.” diye konuştu.

“Bunlar yarım saatte bir periyodik olarak gün boyunca çalışacak”

Kadınlar plajı alanının milli parkalara ait olduğunu aktaran Türel şöyle dedi: “Bu alanın tahsisi ile ilgili uzunca bir zaman çalışma yaptık. Projesi de bitti ve bugünde temelini atıyoruz. İnşallah gelecek sene yaz gelmeden belki de Şubat, Mart gibi hep beraber bu kadınlar plajımızın açılışında buluşacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Bu hizmetler toplumu ayrıştırmaz, Antalya Kadınlar Plajı'nda olduğu gibi toplumu birleştirir. Alanya Gazipaşa Kadınlar Plajı'da toplumu birleştirecek. Burası Alanya'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta. Gazipaşa'ya da 15 kilometre uzaklıkta. Vatandaşlarımızın en rahat bir şekilde buraya ulaşabilmesi için hem Alanya merkezinden, hem de Gazipaşa merkezinden ücretsiz otobüs seferlerini buraya düzenleyeceğiz. Bunlar yarım saatte bir periyodik olarak gün boyunca çalışacak. Böylelikle bütün vatandaşlarımız sabahın 8'inden, akşamın 8'ine kadar kaçta istiyorlarsa buraya kadar gelecekler ve dönecekler.”

Temel atma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yanı sıra Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.