Türkiye'yi ağlatarak yürekleri burkan Suriyeli 5 yaşındaki minik Suad Elcasi, 2014’te savaştan kaçıp ailesiyle Türkiye’ye gelmiş ve babası Suriye’de Esad güçlerinin eline esir düşmüştü. Suad, Balat sahilinde mendil satıp ailesine katkı sağlamaya çalışırken görüntülenmişti. 14 akrabasıyla yaşadıkları Eyüp’teki derme çatma evde hayata tutunmaya çalışan minik Suad için harekete geçen markalar 'Harem İstanbul Fest' etkinliğinde sosyal sorumluluk adına 130 firma tarafından tasarlanan ürünler, bir yardım standın da sergileniyor ve buradan sağlanacak gelirler de Elcasi ailesine bağışlanacak.

Sektörün en iyi 130 markası ve modaya yön veren İnstagram fenomenlerinin özellikle kadın tüketici ile buluştuğu 5'inci Harem İstanbul Festivali'nin açılışına sanatçı Nihat Doğan, modacı Gülşah Saraçoğlu, programcı Bircan İpek ve birçok davetli katıldı. Açılışın ardından Suad ailesinin standını ve diğer standı gezen Nihat Doğan ve beraberindeki Bircan İpek ile Gülşah Saraçoğlu, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bol bol fotoğraf çekildi. İlk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğu festivalde çekilişler yapıldı ve hediyeler dağıtıldı. Çocukları ile gelen ziyaretçiler için özel olarak hazırlanan çocuk parkı festivalde yer aldı. Böylece çocuklar parkta oynarken ziyaretçiler rahatlıkla alışveriş yapabilecek. Festival'de tesettür modasında sonbahar ve kış konseptleri yer alıyor. Uygun fiyatlara satılan ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

''Festivale katılan 130 firma bu aileye kendi stantlarından ürünler vererek dünyaya bir mesaj vermek istedi''

Yaptıkları sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Harem İstanbul Organizatörü Şahin Uçar, ''Çalışmalarımız üzerine bu aileyi bulduk. Evlerine misafir olduk. Bu aileye stant bağışında bulunduk. Festivale katılan 130 firmamız bu aileye kendi stantlarından ürünler vererek dünyaya bir mesaj vermek istedik. Çocukların ve bebeklerin dilenmemesini, artık bu insanlar için iş potansiyellerinin açılmasını, böylece dilenmek yerine kendi ekonomilerine katkı sağlamak için bir nebze olsun elimizden geleni yapmak istedik. Bu stantta elde edilecek gelirler tamamen aileye ait olacak'' şeklinde konuştu.

Uçar, festival hakkında ise şu bilgileri verdi: ''Festival 2015 Mayıs ayında kuruldu. Girişimci kadınların ve ev kadınlarının küçük sermayelerle bir yerlere geldiklerini gördüğümüzden dolayı bu tarz organizasyonu başlatmak istedik. Genç girişimci ruhları ve ev kadınlarını bu tarz organizasyonlar ile bir araya getirip, maddi güçlerinin kendi ellerinde olmalarını sağmak için düzenliyoruz. Türkiye gelinde bu projemizi yayarak, kadınları küçük sermeye ile olsa da bir çatı altında toplayıp, burada güzel birliktelik sağlamak. Geçen yıl Nisan ayında yaptığımız festivalde 90 bin ziyaretçi ağırladık. Bu seneki hedefimiz, 130 bin ziyaretçiyi bulması.”

''Suriye ve Irak'tan gelen Müslüman mazlum kardeşlerimize inanılmaz hassasiyetim var''

Etkinliğin açılışında bulunan sanatçı Nihat Doğan, ''Ben ilk defa geliyorum. Festivali çok şık buldum ve bu tarz etkinliklerin devam etmesi taraftarıyım. Benim herkese karşı duyarlılığım çok fazla. Gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki toplumsal olaylara çok duyarlıyım. Suriye ve Irak'tan gelen Müslüman mazlum kardeşlerimize inanılmaz hassasiyetim var. Müslüman kardeşlerimizin mazlum olması beni inanılmaz zedeliyor. Yüreğimi burkuyor. Televizyonda görünce çok ağladık. Bu çocuklar bunu haketmiyor. Müslüman çocukları sokaklarda durmayı haketmiyor. Batıdaki çocuklar iyi şartlar içinde yaşarken, Ortadoğu'daki Müslüman çocukları yollarda uyumayı haketmiyor'' dedi.

Suad çocuğu etkinlikte gördüğü için çok mutlu olduğu dile getiren programcı Bircan İpek, ''Bizi günlerce ağlattı. Burada görünce heyecanlandık. İşimizi yapmaya çalışırken böyle durumları görmezden gelemiyoruz. Minik ellerinin sesleri ve yerleri oluyoruz. Onu burada görmek bizim için moral oldu'' şeklinde konuştu.

Aile destek için gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, ''Suad'ın görüntüleri yüreğimiz dağladı. Biz ona, 'Uyuyan Prenses' diyoruz. Ailesine destek olmak için mendil satıyordu. Burada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Suad Allah'ın birliğe emanet. Çok güzel yavrumuz'' dedi.

Aileye yardım eden firmalardan birisinin sahibi Betül Aslankaya, ''Suad, Türkiye'yi ağlatan bir çocuk. Son zamanlar çok konuşuldu. Harem İstanbul Fest ailesi olarak, Suad ve Suad'ın ailesi gibi olanlar için mesaj vermek istedik. Onlar için bir stant ayardık. 130 firmamız bu aileye ürün yardımında bulundu. Ailesi çalışarak para kazınıyor. Türkiye'de herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu ailelere kapı açmalarını istiyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesini devam ettireceğiz'' diye konuştu.