Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skor ile geçen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Suat Kaya’dan "Fenerbahçe" itirafı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü İzmir’de Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor’un Teknik Direktörü Suat Kaya, Fenerbahçe ile renklerinin ve logolarının benzer olduğunu ifade ederek, “Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım” dedi.

Futbolcuyken uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Suat Kaya, “Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak” diye konuştu. (Rıdvan Turşak / İHA)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligde Karşıyaka’yı 2-1 yenerek ilk yarıyı zirvenin 3 puan gerisinde tamamlayan Menemen Belediyespor, Fenerbahçe maçına Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Menemen İlçe Stadı'nda yaptıkları idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, ligde lider olarak bir üst lige çıkmak istediklerini ifade ederek, “Ziraat Türkiye Kupası'nda ise antrenman pozisyonlarını maça çevirerek tüm oyuncularımızdan faydalanmak istiyoruz. Kulübün kasasına para girmesi için tüm maçları kazanmak gerekiyor” dedi.

İzmir’de Fenerbahçe’yi konuk edecekleri maçın önemli olduğu ifade eden Kaya, “Kısa bir süre sonra da Fenerbahçe’ye konuk olacağız. Bu maçlar grupta gidişatı belirleyecek” diye konuştu.

“Fenerbahçe’ye karşı çok yorulmuştum”

Futbolculuğu döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Suat Kaya, “Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak. Böyle bir takımı ağırlamak, bu kadar büyük bir camiaya karşı oyuncuları hazırlamak ve oynatmak onurdur. İnşallah tertemiz, çok güzel bir maç olur, sahaya güzel şeyler yansır ve kazanan taraf da biz oluruz” temennisinde bulundu.

“Bir tek ben Galatasaraylıyım”

Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe’nin renklerinin ve logolarının benzer olmasının sorulması üzerine, “Her şeyimiz aynı. Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım. Oyuncuların içinde de Fenerbahçe’ye sempati duyanlar vardır belki. Birbirine karşı sempati duyan iki ayrı ilin değişlik takımlarının maçı olacak. Sahada da bu dostluk devam eder inşallah” dedi.

Erman Kılıç; “Vitrin maçı olacak”

Ligde tek hedeflerinin lider olarak bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Menemen Belediyespor’un tecrübeli orta sahası Erman Kılıç ise, “Kupada da belli bir yere kadar gitmek istiyoruz. Amed’i burada yendik, Gençlerbirliği maçında puan kaybına uğradık. Bu hafta Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var. Fenerbahçe maçı farklı olacak. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bu da ekstra bir motive olacak. Genç arkadaşlarımız için vitrin maçı olacak” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Gökhan Ünal’ın soğuk algınlığı nedeniyle katılmadığı idmana düz koşu ile başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra şut çalışması yaptı. Menemen Belediyespor - Fenerbahçe karşılaşması perşembe günü 20.30'da oynanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 22 Aralık 2016

Stadyum: İzmir Atatürk Stadı

Maçın hakemi: Arda Kardeşler

Canlı Yayın: A2 TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda

3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

20 Aralık Salı

12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor

16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba

12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor

14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe