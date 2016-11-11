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Menfeze döşenen patlayıcı imha edildi

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından menfeze döşenen patlayıcı, polis tarafından imha edildi.

Menfeze döşenen patlayıcı imha edildi

11 Kasım 2016 13:59

Erciş-Patnos karayolu üzerinde menfezin yakınlarında kablo gören çobanlar, durumu bölgede devriye faaliyeti gösteren polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri, karayolunu çift taraflı trafiğe kapattı. Van’dan giden bomba imha uzmanları bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden menfeze döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğini tespit etti. EYP'nin yerinde kontrollü olarak imha edilmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Patlama sonrası yolda büyük hasar meydana geldi. Yol tek şeritten trafiğe açılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: patlayıcı


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