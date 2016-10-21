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Menfeze yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Van’da bir menfeze yerleştirilen patlayıcı madde ihbar üzerine tespit edilerek imha edildi.

Menfeze yerleştirilen patlayıcı imha edildi

21 Ekim 2016 18:39

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının Gölardı-Kurubaş mahallesi yolu üzerinde Bakraçlı Mahallesi mülki sınırları içerisindeki bir menfeze el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Anılan bölgeye uzman ekipler sevk edilerek emniyet tedbirleri çerçevesinde yapılan detaylı incelemede; 1 adet lav silahı, 1 adet 60 kilogram plastik bidon içerisinde amonyum nitrat, 1 adet 12 kilogram mutfak tüpü içerisinde amonyum nitrat tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzeme, güvenlik gerekçesiyle yerinde imha edilmiştir” denildi. 

Etiketler: patlayıcı


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