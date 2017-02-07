Diğer
Kategoriler

Menopoz ve diyabet kadın kalbini yoruyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, kadınlarda kalp sağlığı konusunda yapılan bilimsel çalışmaların, stres ve diyabetin birlikte görüldüğü kişilerde kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.


07 Şubat 2017 12:47


Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Cegerğun Polat, depresyon ve diyabetin kalp hastalıkları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Kalp krizinin genel olarak erkeklere özgü bir sorun olarak düşünülse de, menopoz sonrası kadınlarda ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Polat, “Üstelik kalp krizi geçiren kadınlarda ölüm oranının erkeklere nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. Diyabetin ortaya çıkışında ya da alevlenmelerinde, genetik ya da fiziksel etkenler dışında ruhsal zorlanmalar, yaşam olayları da etkilidir. Doğrudan stresle ilişkili nöroendokrin yollarla kan şekeri düzenlenmesi bozulabileceği gibi, hasta olan kişi duygusal ve ruhsal gerginliğe bağlı olarak beslenme, insülin kullanımı, fiziksel etkinliklere ilişkin kuralları aksatabilir. Hastalığın inkarı ya da öfke duyguları, hastalığa uyum sürecinde gelişen psikopatolojik savunmalar, hastalığa uyumu güçleştirir. Böylece stres hem stres hormonlarını etkinleştirir; iç ortamı bozar, hem de hastanın dış ortamı ve uyumu bozulur” dedi.

“Diyabet kalp krizi riskini tetikliyor”
Kandaki şeker düzeyinin yüksek olmasının damar içinde yer alan endotel adlı koruyucu tabakayı bozarak, damarın yapısında bozulmaya neden olduğuna dikkat çeken Polat, “Damar duvarındaki bu yapısal bozulma sonucu ateroskleroz, yani damar sertleşmesi sorunu ortaya çıkar. Bu durum da kalp yetmezliği, hatta ani ölümler ile sonuçlanabilir. Diyabet hastası kadınların kalp damar hastalığına yakalanma riskleri ortalama 4-5 kat daha fazla olur. Bu nedenle diyabetik kadınlar yıllık kalp kontrollerini yaptırmaları yaşamsal önem taşır” diye konuştu.

“Stres damar sertliğine yol açan etkenlerden biridir”
Stres ve depresyonun kalp hastalıklarını tetikleyen faktörler olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:
“Depresyonun vücuttaki etkileri kalp damarlarının sağlığını olumsuz olarak etkilediğinden, bu duruma, depresyonun tetiklediği aşırı alkol ve sigara kullanımıyla, fazla miktarda kalori tüketimi gibi çevresel faktörler de eklendiğinde tehlike büyür. Ayrıca insülin salgılanmasındaki azalma, insülin direncindeki artış, artan multivitamin ve östrojen hormonu kullanımının damar sertliğine yol açtığı düşünülmektedir.”

“Düzenli kontrollerle riski en aza indirin”
Depresyon ve diyabet riski olan kişilerde kalp hastalıklarına karşı bazı önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden Polat, şunları söyledi:
“Kalp hastalıkları için yüksek riske sahip olan diyabet hastaları, kan şekeri ve kolesterol kontrollerini düzenli olarak kontrol ettirmeli, tansiyon ölçümlerini düzenli olarak yaptırmalı, günlük yaşamlarında düzenli diyet ve egzersize yer vermeli ve stresi azaltıcı hobi ve aktivitelere zaman ayırmalıdır. Bu kişiler, hayata olan ilgilerinin azalmasıyla kendini belli eden depresyon durumuna girmeleri halinde, en kısa zamanda bir uzmana başvurmalıdır.” 

Etiketler: diyabet, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, menopoz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!