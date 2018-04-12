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‘Mentor-Mentee’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü, mezun öğrencilerle ilişkileri geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla mentor-mentee projesini başlattı.

Mentor-Mentee projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

12 Nisan 2018 14:59

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü tarafından, mezun öğrencilerin potansiyelini doğru yönlendirmek ve ortaya çıkarmak, liderlik yeteneklerini geliştirmek, motivasyon ve performanslarını yükseltmek amacıyla başlatılan ‘Mentor-Mentee’ (Usta-çırak) projesinin tanıtım toplantısı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Marmara Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarıyla yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Marmara Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda başlatılacak olan bu proje üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizle ile mezunlarımız arasında ilişkileri geliştirmek yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek yaşam boyu öğrenim felsefesini hayata geçirmek üzere tasarlanmıştır. Proje, usta-çırak; mentor-mentee’ felsefesine dayanan yargısız, planlı gönüllüye dayalı bir öğrenme ve gelişim ilişkisidir. Projenin temel amacı hızla değişen dünyada öğrencilerimizin potansiyelinin doğru yönlendirmeyle ortaya çıkarmak liderlik yeteneklerini geliştirmek, misyon ve motivasyon performanslarını yükseltmektir. Bu yüzden üniversitemizde okumakta olan seçkin öğrenciler ile özel ve kamu sektöründe işveren ve işgören pozisyonunda görev yapan siz değerli mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz ilgi alanlarına göre eşleştirilerek verimli bir eğitim ve öz yönetim sistemi kurulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Proje tamamen gönüllülüğe dayanıyor” 

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz ise Marmara Üniversitesi mezunlarının birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. 

Doç. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: “Marmara Üniversitesi’nin binlerce üst düzeye gelmiş iş dünyasından, sanat dünyasından mezunlarımız var. Fakat biz bu mezunlarımızın birikimlerinden, tecrübelerinden üniversiteye katma değer katmaları konusunda biraz eksik kalmışız. Bu projenin amacı da üniversiteye tekrar dahil ederek projemizle öğrencilerimizle birlikteliği daha da üst seviyeye getirip başarı, akademik ve sosyal olarak üniversite ve mezun ilişkisini geliştirmek. Bu yüzden bu Mentor, Mentee projesine başladık. Proje birkaç aşamadan oluşuyor. Tamamen gönüllülüğe dayanıyor. Üniversite mezunları da bize çok büyük destek sağladı. Umuyoruz bu proje hem gençlerimize hem mezuniyetimizi hem de üniversitenin aidiyet duygusunu geliştirmek amaçlı temel teşkil edeceğini düşünüyorum”.

Programa sektörde yönetim kademesinde çalışmakta olan birçok Marmara Üniversitesi mezununu katıldı. Proje ile Marmara Üniversitesi’nde okumakta olan seçkin öğrenciler (mentee) ile aynı üniversiteden mezun olan iş dünyasındaki kişiler ilgi alanlarına göre eşleştirilerek verimli bir eğitim ve özyönetim sistemi kurulması hedefleniyor.  

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz

 

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