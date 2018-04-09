Diğer
Kategoriler

Merada çocukların kanlı şakası

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Merada çocukların kanlı şakası

09 Nisan 2018 12:09

İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D.İ. (14) ile arkadaşı A.Ş. (13) merada hayvan otlatırken tüfekle oynayıp şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, A.Ş.’nin elinde boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu D.İ. başından yaralandı. 

Olay yerine gelen 112 acil ekipleri D.İ.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan çocuk ambulans ile engebeli yollar aşılarak ambulans helikoptere götürüldü. Yaralı çocuk, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.İ. buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.  

Muhammet Özer - Halil Koyun
 

Etiketler: mera, şaka

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç