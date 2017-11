Merakla beklenen yeni AKM projesinden ilk görüntü geldi!

Yeniden projelendirilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), hazırlanan animasyon filmiyle kamuoyuna tanıtıldı. Proje tamamlandığında içerisinde, dünyanın en akustik opera salonu, sanat galerisi, tiyatro salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, bale salonu, sergi salonu ve restoran gibi kullanım alanları yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AKM 'yi inşallah 2019'un ilk çeyreğinde bitireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKM’nin Yenilenmesi Projesi tanıtım toplantısında konuştu.Toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ,Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok sayıda davetli katıldı.

2019’un ilk çeyreğinde inşallah nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde AKM İstanbul’un yüz akı ve sembolü bir mekan haline geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AKM maalesef talihsiz bir mekandır. İlk gündeme geldiğinde 1930’larda başlayan macerası yaklaşık 40 yıl sonra fiziki gerçekleşme sonuçlanabilmiştir. Yangın felaketiyle kapılarını tekrar kapatmak zorunda kalmış, 1977 yılanda yeniden açılmıştır. Depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmasına kadar hizmet vermiştir. 2007 yılından itibaren çeşitli vesilelerle farklı birimlerce yapılan incelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Tüm veriler bu binanın yıkılıp yeniden inşasına karşı gösterilen direnişini kültür sanat hassasiyetinden değil ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Protestolar davalar kampanyalar onca kavga gürültünün ardından sonunda bilimin, aklın, mantığın yoluna girilmiştir. AKM'nin yıkılarak, yeniden inşa süreci başlamış oluyor. On yıl önce yapılması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyoruz. Bunun için Çok üzgünüm .Çünkü çoktan AKM'yi bitirmiş , milletimizin hizmetine sunmuş olacaktık. Ülkemizin bu kaybettiği on yılın hesabını kim verecek.Bu engellemeyi yapanların sırtlarında Yumurta küfesi yok ,kaybettikleri hiçbir şey yok. Sadece ülkemize kaybettirdikleri var. Bu zihniyet bizim karşımıza her alanda çıkıyor. Ülkemizde taş üstüne taş koymayı engellemeyi maharet sayan, sistemin açıklarının tüm zaaflarını kullanan dışarıdan da ciddi destek alan kurumsallaşmış bir lobi var. Biz ta bunu ilk İBB başkanı olduğumuzda tespit ettik. Bu lobinin Türkiye'nin her yerinde aynı faaliyeti gösterdiğini gördük. Cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı. Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında aynı lobinin uzantılara karşılaştık. AKM'nin yeniden inşasına karşı çıkan zihniyetle, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini engellemeye çalışan anlayış aynıdır.İstanbul'da inşa ettiğimiz Yeni havalimanını engellemek için uğraşan güçlerle,Suriye ve Irak'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan eller de aynıdır . Küresel bölgesel güçler mücadeleyi öylesine kural, ahlak, kaide tanımaz hale getirmiştir ki bedeli milyonlarca insanın hayatı olan alçakça bir oyun her gün yeniden sahnelemektedir. AKM'nin yeniden inşası konusunda sabırlı ve kararlı davrandık. Dikleşmedik. ama dik durduk. Yeni AKM'den en çok yıllarca bu projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyoruz. Onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmaktan alıkoyamaz. Benzer görüntüleri diğer projelerde gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balık bilmezse halik bilir anlayışı ile hareket ediyoruz. Milletimizin yapılanları bunları inşa edenler olduğu gibi engel olanları da gördüğünü inanıyoruz. AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde bitireceğiz. Biz işimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak mümkün değil. Buna sahip çıkacağız. B iş bizim için olmazsa olmaz . Taksim Meydanı’nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. . Araçlar Gümuşsuyu'ndan yerin altından gidecek. Marmara oteli önünde de bir araç trafiği görmeyeceksiniz. Yerin altına alınmak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı olacak. Yeni AKM'de 2500 kişi içeride programları izleyecek. Dev ekranda halkımız dışarıda banklarda orayı izleme imkanı olacak. Dünyada ülkeler meydanlarıyla anılır. Bu tür meydanlar maalesef ülkemizde yok edildi.İnşallah Taksim yeniden o özelliğine kavuşacak" dedi.

