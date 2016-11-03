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Meral Akşener’e yönelik ‘kaset’ iddiası davasında karar açıklandı

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener'e yönelik ‘kaset’ iddialarına ilişkin davada 2’şer yıl 4’er aya kadar hapis istemiyle yargılanan Latif Erdoğan ve Cemil Barlas, “suç işleme kastı yeterince tespit edilemediği” gerekçesiyle beraat etti.

Meral Akşenere yönelik kaset iddiası davasında karar açıklandı

03 Kasım 2016 15:20

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Meral Akşener ile tutuksuz sanıklar Latif Erdoğan ile Cemil Barlas katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından şikayetçi Meral Akşener’in avukatı söz alarak, “Sanıkların iyi niyetliolmadıkları kanaatindeyiz. Bu nedenle sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanıklar Latif Erdoğan ve Cemil Barlas’ın avukatı ise, “Müvekkil Cemil Barlas hiçbir şekilde şikayetçi Akşener’e ait kasetin olup olmadığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Müvekkil Latif Erdoğan ise Meral Akşener’e ait bir kasetin olduğunu, bu kasetin içinde söz konusu görüntülerin yer aldığını söylediğini ancak kaseti izlemediğini, içeriğini de bilmediğini söylemiştir” ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun işleme kastı yeterince tespit edilemediğinden her iki sanığın da beraatine hükmetti.

11 Mayıs 2015 tarihinde bir televizyon kanalında Cemil Barlas'ın "Meral Akşener'in de mi kaseti var, nasıl ele geçirdiler?" sorusuna Latif Erdoğan, "Cemil Bey'in dediği çok önemli. O kaseti olan biridir ve şu an esaret altındadır" cevabını vermişti. Meral Akşener’in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Latif Erdoğan ve Cemil Barlas hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Latif Erdoğan ve Cemil Barlas hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.  

Başak Akbulut

Etiketler: kaset davası, Meral Akşener


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