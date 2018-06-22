Meral Akşener'in kullandığı şarkıya bestecisinden tepki

Yakup Aksoy, 2015 yılında sözünü, müziğini ve bestesini kendisinin yazdığı 'Bilmece' adlı çocuk şarkısının 13 Haziran 2018 tarihinde Meral Akşener’in İnstagram hesabında bulunan bir videoda kendisinin izni olmadan kullanıldığını vurguladı. Aksoy, kendisinden izin alınmadığı için rahatsızlık duyduğunu belirterek, "TRT 2015 Popüler Çocuk Şarkıları Yarışmasında 1. olan bir çocuk şarkım vardı, ismi 'Bilmece.' Bu eserim benim iznim ve bilgim olmadan İYİ Parti Lideri Meral Akşener tarafından kullanıldı. Bu kullanım sosyal medya hesaplarından benim eserim üzerine, müziğimin üzerine kendine ait görseller ekleyerek gerçekleşmiştir. Ben eserimi çocuklar için yazdım ve onların değerli anneleri için yazdım. Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yazdım. Bu nedenle benim eserimin bir siyasi partiye mal edilmesi ve onunla ilişkilendirilmesi beni rahatsız etmektedir. Bu durumdan dolayı ben kendilerinden rahatsızım, şikayetçiyim" dedi.

Aksoy, kendisinin herhangi bir parti ile ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Beni o parti ile ilişkilendirdiler. Bu beni manevi olarak rahatsız ediyor. Hangi parti olursa olsun benim eserimin veyahut benim şahsımın bir parti ile ilişkilendirilmesi, birlikte anılması beni rahatsız etmektedir" diye konuştu.

Davut Has - Mustafa Beşer

