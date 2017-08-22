Meral Akşener’in partisine katılacağını açıkladı

Koray Aydın, siyasi hayatına Meral Akşener ile devam etme kararı aldı. MHP’den ayrılma kararını düzenlediği basın toplantısı ile resmen açıklayan Aydın, salona Meral Akşener ile birlikte geldi. Aydın, yaptığı konuşmada, “Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım. Biz ülkücülerin mücadelesi milletin ve devletin yüceltilmesi gayesinden ibarettir. Bu gaye her türlü çıkar ve hesabın önünde gelir. Ben Koray Aydın olarak bütün ömrümü Başbuğ Alparslan Türkeş’in yanında ve yolunda geçirmiş, milliyetçi ve ülkücü hareketin bekası için gündüz oturmamış, gece uyumamış bir kardeşinizim. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademesinde görev almış, Türkeş Bey’e Genel Sekreterlik ve evlatlık yapmış bir ülkücüyüm. Bulunduğum yerden dönüp geriye baktığım zaman ülkücü hareket ve MHP’nin azamet ve ihtişamı mevcut durum ile kıyaslama lüksüne ve hakkına sahip olan ender siyasetçilerden biriyim. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkelerinde ülküleri mevcut yönetim tarafından terk edilmiştir. Gönül seferberliği ilkesinden vazgeçilmiş, sırf farklı adayı destekledikleri için partili kardeşlerimiz baba ocaklarından alıkonulmuş ve başkalarına gösterilen engin hoşgörü ülküdaşlarımızdan esirgenmiştir” ifadelerini kullandı.

“BU MÜCADELEYE OMUZ VERMEYİ MİLLİ BİR VAZİFE SAYIYORUM”

Uzun uzun düşündüğünü, dava arkadaşları ve ailesiyle istişare ettiğini belirten Aydın, “Nihayet siyasi hayatımın belki de en zor kararını verme noktasına geldim. Kanaatim odur ki; millet ve devlet bekası, herşeyin üstündedir. Cesaret ve atılganlık göstermek, yeni bir yol bularak gerekirse demir dağı eritmek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. 61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Tek muradım çocuklarınıza ve torunlarınıza daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için son nefesime kadar mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın eşi Gönül Aydın’a teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Meral Akşener ise, “Bugün bu tablonun oluşmasında en büyük katkı Gönül kardeşime aittir. En kalbi teşekkürlerimi kendisine sunuyorum. Tek söz söylemeyeceğim. Sadece biz Türkiye’ye, tıkanmış siyasetine çok önemli bir seçeneği oluşturmak için yola çıktık” dedi.

İlker Turak - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü