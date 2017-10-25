Meral Akşener’in partisinin 'İyi Gelecek' sloganına patent engeli

Meral Akşener’in bir süre önce belirleyip tanıtım sürecinde görsellerini kullandığı partisinin “İYİ Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek” şeklindeki slogana Bursa’dan itiraz geldi. Slogan ve görsellerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen 2014 yerel seçimlerinin AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin bu sloganın patentinin kendisine ait olduğunu, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Esgin, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Daha önce bu sloganı kullanmaya çalışan Türkiye'ye mal olmuş iki ticari firmanın ticari faaliyetlerinde kullanım hakkı ile ilgili itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Firmalardan biride benzer bir sloganı kullandığı için ona da itiraz ettik o itiraz süreci henüz sonuçlanmadı. Fakat şu kesin ki; 2015 yılında patentinin aldığımız “İyi Gelecek” sloganı siyasi bir amaçla, siyasi bir yapı tarafından kesinlikle kullanılamaz. Bununla ilgili itiraz sürecini başlattık. Sloganın telif hakları benim adıma tescilli olduğu için bundan doğan bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım” dedi.

Esgin, avukatlarının İYİ Parti avukatlarına ihtar göndererek sloganın tescilli olduğunu ve bu nedenle kullanılamayacağını belirtmesiyle başladığını, İYİ Parti sloganı kullanmaya devam ederse dava aşamasına geçeceklerini dile getirdi.

Öte yandan İYİ Parti’nin ise kullandığı sloganla alakalı patent başvurusunu bugün yaptığı öğrenildi.