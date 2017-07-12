Meram’da 15 Temmuz destanı fotoğraf sergisi açıldı

Meram Belediyesi hizmet binasında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bursa Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri, muhtarlar, teşkilat mensupları, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye hizmet binasıyla birlikte Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Rabia Spor Merkezi ve Şehrin Tasarım Atölyesi’nde 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi’ni açtıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İki hafta açık kalacak sergimizde 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekilen fotoğraflar sergilenecek. Sergimizin açılışına katılan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın. Bu serginin açılışı vesilesiyle 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları, bayrağımızı ve mukaddesatımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale ve 15 Temmuz ruhu var olmaya devam edecek”

Bin yıldır bu topraklarda var olduğumuz gibi bundan sonra da var olmaya devam edeceğimizi kaydeden Başkan Toru, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aziz milletimizin maneviyatında, inancında bu ruh her zaman var olmaya devam edecek. Özellikle son 4 yılda Türk milleti olarak gerek ekonomik, gerek siyasi ve gerekse askeri olarak darbe girişimleriyle karşı karşıyayız. Sadece 15 Temmuz’la bunları sınırlandırmak mümkün değil. Ama Allah’a şükür milletinden güç alan bir liderimiz var. Milletimiz, liderinin arkasında kenetlenmiş bir şekilde var olmaya devam edecek. Her zaman devletimiz, milletimiz, bayrağımız, mukaddesatımız için kanımızın son damlasına kadar fedakârlık yapmaya devam edeceğiz. Çanakkale ruhu ve 15 Temmuz ruhu milletimizde var olmaya devam edecek.”

Akyürek’ten Toru’ya tebrik

Şükran Mahallesi’ndeki başarılı çalışmaları ve bu sergi dolayısıyla Başkan Toru’yu tebrik ederek konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 15 Temmuz’un milletimiz tarafından yazılan bir destana dönüştüğüne dikkat çekerek, “İhanetle başlayan bir gece halkımızın ayağa kalkması ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bütün bir milletin harekete geçmesiyle bir destan olarak millet hafızasındaki yerini aldı. Bu fotoğraflar da bize gösteriyor ki; Çanakkale ruhu hala devam ediyor. Gençlerimiz nereye gidiyor, milli duygularda zayıflık var mı diye zaman zaman tartışıyorduk. Ama 15 Temmuz’da kamyon süren kadını, tankın altına yatma cesareti gösteren gençlerimizi, tankın üzerine çıkan evlatlarımızı, meydanlarda darbecilere meydan okuyan insanımızı görünce milletimizin o kahramanlık duygusunun, ecdadına layık olma yapısının, Çanakkale ruhunun güçlenerek devam ettiğini hamd olsun ki gördük. Bu bizim en büyük güvencemiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar”

Türkiye güçlendikçe, yükseldikçe ve tarihi misyonuna daha güçlü bir şekilde sahip çıkmaya başladıkça düşmanlarının mücadelesinin şiddetinin arttığına işaret eden Akyürek, “Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler, bu coğrafyadaki rolünün bir daha oluşmamasını isteyenler çalışmalarını arttırıyorlar. Ama en büyük güvencemiz, ecdadına layık olduğunu gördüğümüz aziz milletimizdir. Osmanlı coğrafyası üzerinde tam 49 bağımsız devlet kurdular. Şimdi onları da bölerek 50’ye, 60’a, 70’e çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında durabilecek olan tek devlet Türkiye’dir ve tek millet de Türk milletidir. 15 Temmuz ruhu bu yapının korunmakta olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Konuşmalardan sonra protokol mensupları dua ile serginin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezerek tüm fotoğrafları incelediler.