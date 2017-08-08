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Meram’da kaçak yapılar yıkılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kafe olarak işletilen bir yapı için aldığı yıkım kararının Konya İdare Mahkemesi kararları ile kesinleşmesi üzerine yıkımı gerçekleştirdi.

Meramda kaçak yapılar yıkılıyor

08 Ağustos 2017 12:02

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, Meram Yeni Yol Caddesi üzerinde Konya Fenerbahçeliler Derneği tarafından ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve daha sonra başka birine devrilerek Vitrin Kafe olarak faaliyet gösteren kaçak yapının Meram Belediyesi Encümeni’nin verdiği yıkım kararının Konya İdare Mahkemesi kararları ile kesinleşmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri arasında yıkıldığı bildirdi.

Konuyla ilgili Meram Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: “Meram İlçesi, Hacı Şaban Mahallesi, Meram Yeniyol Caddesi, No: 189 adresinde, tapunun 257 pafta, 1672 ada, 36 nolu mülkiyeti, Toplantı Mekanları Turizm Organizasyon ve Araç Kiralama Ltd. Şti.’ne ait parselde, 27.12.1983 tarih ve 10/16 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan binaya, Konya Fenerbahçeliler Derneği tarafından ruhsat ve eklerine aykırı olarak 20,30 x 22,60 = 458,78 metrekare ve 143,61 metrekare ebadında ilaveler yapılmış halde iken 15.03.2016 tarih ve 372 sayılı Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş, zaptın bir sureti de yapıya bırakılmıştır. Yeni işletmeci Beys Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. - Vitrin Kafe’ye; Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapının 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi gereğince en geç 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirilmesi için süre verilmiş ve verilen süre içinde mevzuata uygun hale getirilmemiştir. Meram Belediyesi Encümeninin 27.04.2016 tarih ve 2016/497 sayılı kararı ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince yıktırılmasına karar verilmiştir. Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2017 tarih ve 2017/737 sayılı ve Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2017 tarih 2017/735 sayılı kararları gereği, İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapı ve ilaveleri geniş güvenlik önlemleri arasında yıkılmıştır.” 


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