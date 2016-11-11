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Meram’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı kontrol ekipleri, ilçe genelindeki kaçak yapı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Meramda kaçak yapılara göz açtırılmıyor

11 Kasım 2016 11:13

Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız, proje ve eklerine aykırı (kaçak inşaat) yapılar önce Yap Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası uygulanan yapı sahibi hakkında, Cumhuriyet Savcılığına, ruhsatsız yapı (kaçak inşaat) yapması nedeni ile Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Cumhuriyet Savcılığı, kaçak yapı ile ilgili dava açmakta ve yapı sahibi hakkında hapis cezası verilmektedir. Kaçak inşaat sahibine Yapı Tatil Zaptı tanzim edildikten sonra, yapıyı ruhsatlandırması için bir ay süre verilmektedir. Verilen süre sonunda ruhsatlandırılmaması veya yıkılmaması halinde Meram Belediyesi Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre yıkım kararı alınıp yıkılmakta ve yıkım ücreti yapı sahibinden yüzde 20 fazlası ile tahsil edilmektedir.

Bu çerçevede; 11.10.2016 günü Meram Belediyesi ekiplerince 4 adet ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. Halkın ruhsatsız veya ruhsat, proje ve eklerine aykırı yapı yapmaktan kaçınmaları gerektiği, ruhsatlı binaların yapılmasına Meram Belediyesince her türlü kolaylığın sağlandığının bilinmesi önemle kamuoyuna duyurulur” denildi. 

Etiketler: kaçak yapılar


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