Meram’dan 15 Temmuz hatırası 15 kütüphane

Protokol törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy katıldı. Vali Yakup Canbolat, bu protokolün Meram Belediyesi tarafından Meram bölgesindeki 15 okula modern donatıların tamamı bulunan kütüphanelerin yapılması projesi olduğunu belirterek, “Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan proje ile takribi olarak 1.5 milyon TL ederinde kaynak çocuklarımızın, milli eğitimimizin imkanına sunulmuş olacak. Bu güzel hizmetin yapılması noktasında Meram Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine ve aracılık eden Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize böyle bir yatırımın yapılmasını önemsiyoruz” dedi. Projenin önemli bir kısmının da 15 Temmuz’un hatırası olarak 15 okula yapılması olduğuna işaret eden Vali Canbolat, “15 Temmuz’un yaşatılması, hatırlatılması ve unutturulmaması noktasında da manası ve manidar olan bir proje. 15 Temmuz’un unutturulmaması noktasında böyle manalı, okullarımızda da çocuklarımıza bu durumu hatırlatacak bir projeye imza atmasından ve kaynak sunmasından dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Projenin hayırlı olmasını temenni eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, “Kütüphanelerimiz okullarımızın beyni mesabesindedir. Öğrencilerimizin en çok istifade ettiği birimler ne kadar donanımlı olursa, onların seveceği şekilde tanzim ve dizayn edilirse çocuklarımız oraya daha istekli ve arzulu olarak o mekanları kullanırlar. Devletimiz gerekli imkanları kullanıyor ama oralarda özel dokunuşlara ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda Meram bölgemizdeki 15 okula 15 kütüphanenin yapılması ve şehitlerimizin isminin verilmesi çok anlamlı. Bu hayra vesile olan başkanımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimizin anısını yaşatacağız”



Devletimizin ve milletimizin bekası için hiç düşünmeden canlarını veren şehitlerimizin anısını yaşatmak üzere bu protokolü yaptıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “15 Temmuz’da 15 okulumuza 15 şehidimizin ismini vererek, çocuklarımızın daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacak, onların dimağlarına katkı sağlayacak, teknolojik donanımlı kütüphanelerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze sunmak üzere ihalemizi yaptık. İnşallah yeni eğitim döneminde hazır bir şekilde kütüphaneleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmiş olacağız. Millet olarak 15 Temmuz’da şunu gördük: Bizler çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak pek çok hain odak ortaya çıkıyor. Onun için bizlere çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkma anlamında gerek kütüphaneler gerek gençlik merkezleri gerekse sportif alanların kazandırılması noktasında Meram Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle devletimizin bekası için canlarını hiç düşünmeden veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Aydınlık bir gelecek için ilçemizde yeni yapılacak okullara kütüphane desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



Konuşmalardan sonra Vali Canbolat, Başkan Toru ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsoy, protokolü imzaladı.