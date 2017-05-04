'Merasim Sokak' davasında ara karar verildi

Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 68 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada 2 sanık haricindeki bütün sanıkların savunmaları tamamlandı. Savunmaların tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Davanın savcısı Mustafa Manga mütalaasında, sanıklardan Murat Karacan’nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine, diğer sanıkların suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı Manga ayrıca, olayın tüm unsurlarının tespit edilebilmesi için olay yerinde keşif yapılması kararının verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Karacan’ın toplanan deliller ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. 2 Haziran tarihinde saat 14.00 itibariyle patlamanın yaşandığı yerde uzman kişilerce keşif yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Temmuz’a erteledi.

Abdullah Sarıca