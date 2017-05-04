Diğer
Kategoriler

'Merasim Sokak' davasında ara karar verildi

Ankara Merasim Sokak’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Karacan’ın tahliyesine, diğer tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve patlamanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına karar verdi.

Merasim Sokak davasında ara karar verildi

04 Mayıs 2017 16:30

Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 68 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada 2 sanık haricindeki bütün sanıkların savunmaları tamamlandı. Savunmaların tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Davanın savcısı Mustafa Manga mütalaasında, sanıklardan Murat Karacan’nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine, diğer sanıkların suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı Manga ayrıca, olayın tüm unsurlarının tespit edilebilmesi için olay yerinde keşif yapılması kararının verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Karacan’ın toplanan deliller ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. 2 Haziran tarihinde saat 14.00 itibariyle patlamanın yaşandığı yerde uzman kişilerce keşif yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Temmuz’a erteledi.

Abdullah Sarıca


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!