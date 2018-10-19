Mercedes-AMG Petronas ABD'de yine zirve peşinde

Formula 1'de 2018'in 18. yarışı olan ABD Grand Prix'i heyecanı bugün başlayacak. Yarış, toplam 56 turdan 308,405 km'lik yapılacak. ABD'de 6 yarış zaferiyle tarihin en çok kazanan pilotu unvanına sahip olan Lewis Hamilton, şampiyonluk yolundaki bu önemli virajı da başarıyla almak istiyor. Valtteri Bottas ise sezonun kendisi adına ilk birinciliğine ulaşmak için mücadele edecek.

Hamilton zirvede

ABD Grand Prix'i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 538 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu elinde tutarken, son 4 yarış öncesinde Hamilton 331 puanla en yakın rakibinden 67 puan önde bulunarak pilotlar sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Bottas ise 207 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Toto Wolff: "Teksas'ta alabileceğimiz en iyi sonucu almaya çalışacağız"

Rusya ve Japonya'da üst üste elde edilen sonuçlardan daha iyisini isteyemeyeceklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Bu sayede hem pilotlar hem de markalar sıralamasında liderliğimizi geliştirdik. Ama biliyoruz ki Ferrari'nin çok güçlü bir aracı var ve Abu Dhabi'deki son viraja kadar da zorlamaya devam edecekler. Biz de her bir puan için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hafta sonuna bakarsak, son 7 yarışın 6'sında kazanmış olan Lewis, hem pist içinde hem de pist dışında hiç olmadığı kadar iyi. Valtteri ise yazın bazı zorlu yarışlar geçirmek durumunda kaldı. Ama o da son haftalarda ne kadar iyi bir pilot olduğunu gösterdi. Şampiyonluk yarışının henüz bitmekten çok uzak olduğunun farkındayız. Bu sebeple de Austin'de de bildiğimiz gibi yarışmaya ve limitlerimizi zorlamaya devam edeceğiz. Takımdaki herkes henüz bir şeyi garanti altına almadığımızın farkında. O sebeple Teksas'ta alabileceğimiz en iyi sonucu almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

ABD Grand Prix'in TSİ programı şöyle:

Bugün

18.00-19.30 1. Antrenman Turu

22.00-23.30 2. Antrenman Turu

Yarın

21.00-22.00 3. Antrenman Turu

00.00-01.00 Sıralama Turları

21 Ekim 2018 Pazar

21.10 ABD Grand Prix