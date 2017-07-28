Diğer
Kategoriler

Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın sponsoru oldu

Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu.

Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonasının sponsoru oldu

28 Temmuz 2017 22:22

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olduğu 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu. 31 Ağustos’ta başlayıp 17 Eylül’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final maçıyla bitecek organizasyon için Mercedes-Benz Türk, 100 araçlık bir filo sağlayacak.

Tarihinde ilk kez 4 farklı ülke; Romanya, Finlandiya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak, bir grubun tüm maçları ve finalleri ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes-Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildi. 

Etiketler: Mercedes-Benz Türk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!