Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın sponsoru oldu

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olduğu 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu. 31 Ağustos’ta başlayıp 17 Eylül’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final maçıyla bitecek organizasyon için Mercedes-Benz Türk, 100 araçlık bir filo sağlayacak.

Tarihinde ilk kez 4 farklı ülke; Romanya, Finlandiya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak, bir grubun tüm maçları ve finalleri ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes-Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildi.