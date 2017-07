Mercedes-Benz Türk, 50’nci yıldönümünü kutladı

1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul’da kurulan Mercedes-Benz Türk, 50'nci kuruluş yıldönümünü hikayesinin başladığı Davutpaşa Fabrikası’nda Daimler AG Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla düzenlenen törenle kutladı. Davutpaşa’daki eski fabrika binasında kurduğu özel bir dekorasyon ile katılımcıları 1967 yılına götüren Mercedes-Benz Türk, yarım asır önce ilk otobüsünü banttan indirdiği üretim holünde ise şirketin dünden bugüne yolculuğunu anlatan küçük bir müze kurdu.



Törende konuşan şirketin Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk olarak 50 yılda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörde öncü ve lider olduk. Kuruluşumuzdan bu yana üretime aralıksız devam ederek ülkemizin ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi. Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum ise “Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Bu başarı, 50 sene içerisinde özveri ve azimle çalışmış çalışanlar ile sağlandı. Daimler olarak, markaya ve Türkiye’ye olan güvenimizin temelini markanın yarım asırdır elde ettiği başarılar oluşturuyor” diye konuştu.



Markanın üretim tesislerinin 1995 yılından itibaren peyderpey Hoşdere’ye taşınması ve 2007 yılında Davutpaşa Fabrikası’nın tamamen boşaltılmasıyla Mengerler Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii olarak hizmet vermeye devam eden eski otobüs fabrikası, kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle film setlerini andıran bir tasarımla özel olarak dekore edildi. Manavından bakkalına, kahvehaneden gazete bayine kadar eski İstanbul sokaklarının canlandırıldığı giriş bölümünde konuklar, markanın kurulduğu 50 yıl öncesinin Türkiye’sine doğru yolculuğa çıkarıldı. Davutpaşa’da eski imalat holleri arasında oluşturulan sokaklarda Türkiye’de üretilen ilk otobüse, markanın ilk modellerinden kırmızı bir kamyonuna, klasik araç niteliğindeki minübüsüne ve efsaneleşmiş otomobillere yer verildi.



Üretim holü müzeye dönüştürüldü



Yarım asır önce ilk üretilen otobüsün banttan indirildiği üretim holü ise küçük bir müzeye dönüştürüldü. Otobüs üretimini yerinde göstermeyi amaçlayan müzede, şirketin 50 yıldır aralıksız olarak devam ettiği üretim tarihinden kesitler sunan fotoğraflar ve eski fabrika binasında kullanılan ekipmanlar sergilendi. Törende yarım asırlık dönemin 49 yılına şahitlik eden ve şu an aktif olarak Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Finiş Bölümü Grup Şefi olarak çalışan Mehmet Altan Oğralı’nın hikayesini paylaşması, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlik sonunda şirketin 50’nci kuruluş yılı kapsamında düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” yarışmasında ilk üçe giren girişimcilere ödülleri verildi. Programın sonunda ise tüm katılımcılara şirketin 50’nci yılı onuruna hazırlanan ve şirket tarihini anılar ile konu alan “Benzersiz 50 Sene” kitabı hediye edildi.

Süer Sülün’ ün ev sahipliğinde düzenlenen törene Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum, geçen yıl Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanlığı görevine atanan Mercedes-Benz Türk’ün bir önceki ve ilk kadın Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, Daimler Otobüs Grubu ve EvoBus Başkanı Hartmut Schick, Mercedes-Benz Kamyon Grubu Başkanı Stefan Buchner, Mercedes-Benz Kamyon Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Till Oberwörder, Daimler Otobüsleri Üretim Direktörü Dr. Marcus Nicolai, Mannheim Otobüs Üretim Merkezi Direktörü Dr. Martin Walz ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçları Avrupa ve Uluslararası Filo Satış Direktörü Steffen Lucas ile çok sayıda konuk katıldı.



“Bizimle bu yolculukta birlikte olan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler”



Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk’ün 50 yıldır gösterdiği üstün performansı, tarihi ve geleneği ile gurur duyuyoruz. Hikâyemiz 50 yıl önce şu an bulunduğumuz Davutpaşa Fabrikası’nda başladı. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu tesis, 17 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu, 8 bin 600 metrekaresi kapalı alandan oluşan, tek vardiyada yılda 300 adet otobüs üretim kapasitesine sahip, 1967 yılındaki ismiyle Otomarsan’ın ilk üretim tesisidir. O tarihte Otomarsan bu tesiste 293 kişi ile günde yarım otobüs üretiyordu. Bugün Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 3 bin 500 çalışanımız ile günde 16 otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda bin 800 çalışanımız ile günde 58 kamyon üretiyoruz” dedi.



“Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk” diyen Sülün, “Ülke ekonomisine üretim ve istihdam alanlarında katkı yapan İç Anadolu’daki Aksaray Kamyon Fabrikamız ve İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüs ve kamyonlar, bugün dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bugün Türkiye’de her üç kamyondan ikisini ve her iki otobüsten birini biz üretiyoruz. 1 milyar evroya aşkın yatırımımızla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan şirketimiz, 50 yıllık tarihinde otomotiv sektörünün vergi rekortmenleri arasında yerini almış, yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam ekonomiye katkıda bulunmuş, aynı zamanda sürdürdüğü uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal fayda sağlayarak iyi bir kurumsal vatandaş olmuştur. 50’nci yılımız nedeni ile hayata geçirdiğimiz ‘50 Yılda 50 Startup’ projemiz de buna çok iyi bir örnektir. Bugün ödül törenine de yer vereceğimiz bu proje ile yalnızca kendi alanımıza ve işimize değil, Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline de yatırım yaptığımızı gösteriyoruz. Bu kapsamda 50 startup’ı destekliyor ve 500 bin TL’lik para ödülünü kendilerine tamamen hibe ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sülün konuşmasını şöyle tamamladı: “6 bin 300 çalışanımızla ülke ekonomisine ve geleceğine katkı yapmaktan onur duyuyoruz. Bundan sonraki nice 50 yıllarda bu büyük ailenin yetiştireceği gelecek nesillerin, yine aynı şevk ve kararlılıkla üretmeye, ülkemizin potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğini ve bu değerli mirası gururla ileriye taşıyacağını biliyorum. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu paylaştığım çalışanlarımıza huzurlarınızda teker teker teşekkür ediyorum. Bizimle bu yolculukta birlikte olan hissedarlarımıza, müşterilerimize, tüm bayi ve servislerimize, yan sanayimize, tüm paydaşlarımıza ve tabii ki Türk halkına sonsuz teşekkürler”.



“Yatırımlarımız devam edecek”



Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum ise törende yaptığı konuşmada “Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Şirket, kuruluşundan bugüne Türkiye’deki otobüs ve kamyon üretiminde sanayinin gelişmesine öncülük ederek dünyaya da örnek oldu. Bu sebeple 50 yıl boyunca Türkiye’deki üretim tesislerine yaptığımız yatırımlar arttı, hatta Türkiye organizasyonumuza ilave sorumluluklar verildi. Türkiye’de 1968 yılında otobüs üretimine, 1986 yılında ise kamyon üretimine başladık. 2009 yılında 2.El Faaliyetleri Merkezimizi ve AR-GE Merkezimizi açtık. 2013 yılında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üssü olarak konumlandırarak İstanbul’dan tüm dünyaya hizmet veren Global IT Hizmetleri Merkezi’ni kurduk. 2016 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’na üretimi ikiye katlamak için yeni bir yatırım başlattık ve son olarak bu yıl Mayıs ayında ikinci AR-GE Merkezimizin temelini attık. Şirket, günümüzde üretim faaliyetlerinin yanı sıra küresel ekosistemimiz içinde geniş yelpazede ürün ve hizmet üretiyor ve ihraç ediyor. Türkiye’ye arttırarak devam ettiğimiz yatırımlarımızın en önemli sebebi üretimdeki yüksek kalite standardı ile birlikte bağlılığı ve yüksek kalifikasyona sahip çalışanlar. Şirkete ve Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlara, 50. yıldönümleri ve 50 yıllık başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

“Öncü ve yenilikçi yaklaşımını ‘50. Yılda 50 Startup’ projesi ile pekiştiriyor”



Geçen yıl görevini Sülün’e devreden şirketin Otomobil Grubu Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, ‘50. Yılda 50 Startup’ yarışmasının kazananlarını kutlayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de çalışmak benim için son derece keyifliydi ve hala ülkeniz ile yakın temasım var. Şirket benim için ikinci bir yuva oldu, beni yine her zamanki sıcaklık ve samimiyetle karşılayan bu büyük aile ile yollarım kesiştiği için çok mutluyum. Bu ekip benim bugüne kadar çalıştığım en çalışkan, en tutkulu, en güvenilir ve işine bağlılığı en yüksek ekiplerden biri diyebilirim. Bu ekip 2016 yılında ve 2017 yılı ilk yarısında premium segmentte Türkiye birincisi olarak ödül aldı ve yeni hedeflerine kitlendi. Her zaman çıtayı yükseltmek ve inovatif çözümler sunmak Daimler ekibi olarak genlerimizde var. Bu sebeple gelişen teknolojide liderlik özelliklerine odaklandığımız ‘Leadership 2020’ olarak adlandırdığımız küresel bir değişim projesi başlattık. Bu yenilikçi, öncü yaklaşımın yansımasını markanın 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği ‘50. Yılda 50 Startup’ projesinde de görüyoruz. Hayatı ve çevrelerini değiştirmeye gönüllü ekibi gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum”.