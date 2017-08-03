Mercedes, EMS A.Ş.’nin başarısını tebrik etmek üzere Türkiye’ye ziyarete geldi

Türkiye’nin ve dünyanın önemli ambulans firması EMS Mobil Sitemler A.Ş. geçtiğimiz aylarda Fildişi Sahillerine 2 adet EMS Kurtarma Ambulansı, 9 adet EMS Klasik tip Ambulans, 2 adet EMS Patentli dört yaralı taşıma ambulansı ve Birleşik Arap Emirliklerine satılan 33 adet EMS Comfort Tip ambulans projelerine imza attı. Satılan ambulansların Mercedes marka araçlı olması sebebiyle, şirket yetkilileri, EMS’nin bu başarısını tebrik etmek üzere Türkiye’ye EMS A.Ş.’ye ziyarete geldiler. Heyetle yapılan toplantı ve Brifingin ardından Daimler Satış Müdürü Helen Koevoet; şirket olarak EMS gibi bir firma ile çalışmaktan memnun olduklarını ve başarılarının devamını dilediklerini söyledi.

EMS Mobil Sistemler A.Ş genel Müdürü Mevlüt Şahin, "Her geçen gün artan kalitemiz ve alanımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler bizi önde tutmakta ve dünya çapında yükselen bir ünvana sahip olmakla beraber iş yapmadığımız çok az ülke bulunmaktadır" dedi.

Yapılan açıklamada, EMS Mobil Sistemler Mercedes Daimlerin Türkiye’de ilk ve tek ambulans üst yapıcısı belgesini almaya hak kazanırken, Dünyada bu sertifikayı alan toplam 15 firma bulunmakta ve bunların 11 tanesi Almanya da 4 tanesi ise diğer Avrupa ülkelerinde olduğu kaydedildi.